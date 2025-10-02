Internazionale.it
Campioni di congedo parentale
In Spagna il governo ha esteso il congedo parentale retribuito al 100 per cento da 16 a 19 settimane. Inoltre, dal 2021, padri e madri hanno diritto a stare a casa per lo stesso periodo di tempo. Questo ha un forte impatto sulla partecipazione degli uomini alla cura dei figli, almeno nei primi mesi di vita. Il video di Arte.
Economia
Scontro di superpotenze sulla soia
La Cina ha cancellato l’importazione del legume dagli Stati Uniti causando perdite enormi agli agricoltori americani.
Stati Uniti
Le iniziative di Donald Trump sull’autismo
Le dichiarazioni del presidente statunitense non hanno basi scientifiche.
Italia
Il governo vuole controllare l’educazione sessuale
Sul tema si può fare molto, ma l’esecutivo sembra preferire la chiusura e il controllo.
Italia
Come sfuggire al turismo di massa
Le alternative per non finire travolti da flussi enormi di turisti esistono. La storia di Monticchiello, in Toscana.
Cinema
Violenza e rinascita, una battaglia dopo l’altra
Il nuovo film di Paul Thomas Anderson rielabora i modelli del passato per interrogare gli Stati Uniti di oggi.
Portfolio
Per una fotografia che crei dialogo
Lodi ospita il Festival della fotografia etica.
L’impunità dei coloni
L’impunità dei coloni è il primo volume della nuova collana di tascabili di Internazionale. Un’inchiesta, uscita sul New York Times Magazine, sulla radicalizzazione della destra ebraica che racconta come il movimento dei coloni israeliani è riuscito a conquistare le istituzioni d’Israele.
Internazionale Kids
Quando si diventa adulti?
Diventare adulti non è un interruttore che scatta a diciotto anni, è più simile a un viaggio con tante tappe diverse. “A volte si fanno grandi salti in avanti, altre volte piccoli passi, altre ancora si torna indietro per ricominciare”, racconta l’articolo che abbiamo tradotto da The Conversation.
Parole chiave
Come finisce la democrazia
Come finisce la democrazia è l’ultimo volume della collana ParoleChiave di Rizzoli Bur e Internazionale e ricostruisce, attraverso dieci approfondimenti selezionati dalla stampa straniera, l’ascesa in tutto il mondo dei movimenti populisti e la crisi delle democrazie liberali.
