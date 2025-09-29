Il cosiddetto disegno di legge (ddl) Valditara , dal nome del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, esclude infatti che queste attività possano essere proposte nelle scuole primarie e dell’infanzia. C’è scritto infatti che le istituzioni scolastiche devono chiedere il “consenso informato preventivo” per tutte le attività che si occupano di “tematiche relative alla sessualità”, e che il “materiale didattico che si intende utilizzare” deve essere valutato in anticipo.

Durante l’estate sono cominciate le audizioni parlamentari su alcuni progetti di legge che hanno come oggetto il “consenso informato preventivo”, provvedimenti con i quali il governo e la maggioranza vuole mettere sotto il controllo dei genitori ogni iniziativa di educazione sessuale e affettiva nelle scuole secondarie.

Scrivo “da almeno sessant’anni” perché è dalla metà degli anni sessanta che ci si interroga in modo esplicito su chi dovrebbe parlare di educazione sessuale ai ragazzi e alle ragazze. Quando Ada Gobetti nel 1959 fonda Il giornale dei genitori, non ha dubbi: le famiglie. Ma presto lei stessa si accorgerà di essere in ritardo: accadrà quando nel 1966 le ragazze del liceo Parini di Milano prenderanno la parola per pubblicare sul giornale scolastico La zanzara un’inchiesta dal titolo Cosa pensano le ragazze d’oggi nel quale sarà scritto, nero su bianco, che non può più essere solo la famiglia a dare ai figli istruzioni sul tema, perché prima e in modo più efficace lo fanno tutti i mezzi d’informazione a disposizione.

Non a caso negli stessi anni Gabriella Parca, giornalista le cui opere ancora oggi sono attualissime per i temi che sollevano, noterà come l’ignoranza sulle questioni sessuali della maggioranza delle famiglie, ma allo stesso tempo la paura delle scuole ad affrontare il tema, portino la popolazione italiana ad essere tra le più arretrate d’Europa in tema di gravidanze indesiderate, figli illegittimi e via dicendo.

Sarà grazie all’alleanza tra scuole e famiglie che molto cambierà negli anni a venire: non quella di cui parla il ddl Valditara (come si può definire alleanza il controllo dei genitori su quello che accadde in classe?) ma una fondata sul dialogo aperto. C’è una puntata dell’inchiesta di Luigi Comencini L’amore in Italia prodotta dalla Rai nel 1978 che si intitola A cosa serve l’educazione sessuale? Sono passati quasi cinquant’anni dalla sua messa in onda, eppure racconta perfettamente cos’è possibile fare a scuola e in famiglia insieme, fin dall’infanzia.