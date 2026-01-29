Internazionale.it
Un petrolio particolare
Dopo aver catturato il leader venezuelano Nicolás Maduro, Donald Trump vuole mettere le mani sul petrolio del Venezuela. Ma perché cerca il greggio in altri paesi se il territorio statunitense ne è ricco? I motivi sono nelle scelte industriali fatte decenni fa. Il video di Le Monde.
El Salvador
Chi è Nayib Bukele
Un ritratto impietoso del presidente del Salvador scritto in esilio da Óscar Martínez, il direttore del giornale più importante del paese.
Italia
Un omicidio a scuola
L’uccisione di un ragazzo a La Spezia per mano di un coetaneo mostra tutta l’inadeguatezza delle istituzioni.
Economia
Le cliniche veterinarie fanno affari d’oro
Le strutture che si occupano di animali domestici sono diventate molto redditizie.
Italia
L’aborto clandestino esiste ancora
Troppi ostacoli e medici obiettori costringono molte donne a interrompere la gravidanza al di fuori dei percorsi legali.
Cinema
Il mago del ping-pong impossibile da amare
Tutti concordano nel dire che Marty Supremeè un film da non perdere. Io l’ho detestato.
Il consulente etico
Dovrei affrontare un suocero razzista e intollerante?
La risposta del filosofo Kwame Anthony Appiah.
Podcast
Complotti è un nuovo podcast di Internazionale. In sei puntate Leonardo Bianchi racconta come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast sarà online con una puntata al mese. Complotti è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme
Internazionale Kids
La nuova corsa per la Luna
Sono passati decenni da quando un essere umano ha messo piede sulla Luna e oggi qualcuno vuole tornarci. Tra errori di computer, rivalità tra superpotenze e investimenti enormi, lo sbarco del 1969 è stato una delle imprese più ambiziose della storia. Da allora la Luna continua a influenzare la vita sulla Terra e a fornire risposte sull’origine del nostro pianeta. Oggi Stati Uniti, Cina ed Europa guardano di nuovo al satellite, tra missioni, basi permanenti per ricerche scientifiche e progetti di esplorazione sempre più lontani.
Internazionale Extra Large
L’arte di vivere bene è il terzo volume della collana di tascabili di Internazionale. In dieci brevi saggi sospesi tra filosofia e scienza, lo scrittore statunitense Arthur C. Brooks ci guida alla scoperta di consigli e strumenti per affrontare l’esistenza nel modo più autentico e soddisfacente. In edicola, 68 pagine, 7 euro.
