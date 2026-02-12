Internazionale.it
Alla ricerca di nuovi mercati
L’economia europea si basa molto sulle esportazioni e in questo momento, a causa dei dazi di Trump, alcuni settori sono in forte crisi, in particolare quello manifatturiero. Per trovare un’alternativa agli Stati Uniti, l’Unione europea sta cercando nuovi mercati in America Latina e in Asia. Il video di Arte.
Medio Oriente
La seconda fase del cessate il fuoco a Gaza
Israele vuole far apparire Gaza ingovernabile per dimostrare la necessità di un dominio militare.
Migrazioni
La pillola che addormenta il dolore dei migranti
Un farmaco contro l’epilessia si è diffuso tra chi affronta la rotta balcanica verso l’Europa.
Grecia
L’epidemia che minaccia la feta
La vaccinazione potrebbe salvare gli animali, ma danneggerebbe gravemente le esportazioni del formaggio greco tradizionale.
Venezuela
Una sintesi assurda della storia di Caracas
L’Helicoide era nato come centro commerciale dove si poteva fare shopping in auto. Poi è diventato un carcere. Oggi il suo futuro è incerto.
America Latina
Donald Trump sta strangolando Cuba
L’amministrazione statunitense vuole ottenere un cambiamento di regime entro la fine dell’anno.
Sessualità
Sveltine
“Fino a che punto va bene essere gelosi o insicuri in una relazione poliamorosa?”.
