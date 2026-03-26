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Complotti è un podcast di Internazionale in sei puntate. Leonardo Bianchi racconta come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast è online con una puntata al mese. Complotti è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme di ascolto.

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Chi vuole togliere la k dal k-pop

A Singapore si può frequentare un corso di k-pop: ci si allena per ore a cantare, ballare, stare sul palco e comunicare sui social. Ma la novità è che non serve essere coreani. L’articolo di copertina racconta che il k-pop sta cambiando: le grandi agenzie aprono accademie all’estero e cercano talenti in tutto il mondo. Le canzoni mescolano lingue e stili diversi, e c’è chi vuole “togliere la k” per renderlo davvero globale. L’articolo racconta come nasce un successo internazionale e come funziona l’industria musicale. Contiene anche un fumetto con la breve storia dei Bts.

Internazionale Extra Large

Un bicchiere di veleno

Nel 1978 in Guyana più di novecento seguaci della setta evangelica del Tempio del popolo si suicidarono bevendo un cocktail al cianuro. Lo scrittore olandese Frank Westerman torna nei luoghi del massacro per cercare di dare un senso a una tragedia per certi versi ancora inspiegabile. In edicola, 68 pagine, 7 euro.