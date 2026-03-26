Internazionale.it
Come aiutare gli artisti
Alcuni paesi europei, come la Francia, hanno trovato il modo di aiutare chi lavora nel mondo delle arti, altri meno. È per questo che servono soluzioni comuni. Nell’Unione europea cresce la richiesta di una cornice comune per regolamentare meglio il settore, in cui le condizioni di lavoro sono spesso precarie.
Psicologia
L’esposizione alla guerra sta ridefinendo l’empatia
Il flusso quotidiano di notizie e immagini di violenza sta cambiando il modo in cui le persone elaborano la sofferenza.
Italia
Le conseguenze della bocciatura del referendum
Bisognerà vedere se la destra riuscirà a restare compatta.
Europa
Chi vuole dare più potere a Frontex e perché
L’agenzia nata per coordinare i controlli alle frontiere dell’Unione europea si sta trasformando in un corpo di polizia.
Femminismi
Tutte le facce della violenza
Su internet la misoginia e gli insulti sessisti si sono moltiplicati.
Scienza
Perché ci sono sessanta minuti in un’ora
Il motivo va cercato in una decisione presa migliaia di anni fa.
Fotografia
Uno nuovo spazio a Torino
La mostra di Emilio Nassser inaugura un spazio fondato dal collettivo Kublaiklan.
Sessualità
Il primo passo
“Da quasi sei anni ho una cotta per una delle mie amiche”.
Podcast
Complotti è un podcast di Internazionale in sei puntate. Leonardo Bianchi racconta come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast è online con una puntata al mese. Complotti è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme di ascolto.
Internazionale Kids
Chi vuole togliere la k dal k-pop
A Singapore si può frequentare un corso di k-pop: ci si allena per ore a cantare, ballare, stare sul palco e comunicare sui social. Ma la novità è che non serve essere coreani. L’articolo di copertina racconta che il k-pop sta cambiando: le grandi agenzie aprono accademie all’estero e cercano talenti in tutto il mondo. Le canzoni mescolano lingue e stili diversi, e c’è chi vuole “togliere la k” per renderlo davvero globale. L’articolo racconta come nasce un successo internazionale e come funziona l’industria musicale. Contiene anche un fumetto con la breve storia dei Bts.
Internazionale Extra Large
Un bicchiere di veleno
Nel 1978 in Guyana più di novecento seguaci della setta evangelica del Tempio del popolo si suicidarono bevendo un cocktail al cianuro. Lo scrittore olandese Frank Westerman torna nei luoghi del massacro per cercare di dare un senso a una tragedia per certi versi ancora inspiegabile. In edicola, 68 pagine, 7 euro.
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