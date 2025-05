Il sistema funziona in maniera piuttosto semplice. Come sempre è quasi più facile provare di persona che descrivere la procedura.

La settimana scorsa abbiamo visto come funziona il tagging delle intelligenze artificiali . Questa settimana, invece, lavoriamo all’addestramento e, in particolare, all’addestramento visivo. Per farlo, possiamo usare uno degli strumenti che ho mostrato al festival di Internazionale Kids. Si chiama Teachable machine (letteralmente, macchina a cui puoi insegnare) ed è stato sviluppato da Google, in un progetto didattico.

Si attiva la webcam del computer e si consente al sistema di catturare le immagini. Nell’esempio, ho usato la mia mano destra per la classe uno, la mia mano sinistra per la classe due. Per evitare confusione, è importante notare che la webcam acquisisce le immagini specularmente.

Più versioni delle due mani offro meglio è. Quindi mi sono premurato di fotografare le due mani in varie pose davanti alla webcam e con varie inquadrature: dal basso, dall’alto, con la mano aperta, chiusa, di taglio, a pugno, in inquadrature che possono generare confusione prospettica. In tutto ho scattato 68 fotografie della mano destra e 39 della mano sinistra e mi sono fermato: so che potrebbe non bastare, ma è un numero che so essere sufficiente per avviare un primo, rudimentale addestramento del modello.

A questo punto si clicca sul pulsante train, che fa partire l’addestramento della macchina. Infine, si consente alla webcam di inquadrare oggetti in tempo reale. Come si può vedere nell’immagine, la macchina riconosce la mia mano sinistra (sempre speculare) al 99 percento. L’un per cento che lo strumento assegna alla mano destra è dovuto a varie ragioni: quando ho fatto le foto di addestramento ho usato sempre uno sfondo più o meno neutro e monocromatico. Poi però ho chiesto al modello di riconoscere la mano con me dietro, per complicare un po’ le cose. Il riconoscimento avviene comunque correttamente. Inoltre, la prospettiva in cui è posizionata la mano e il modo in cui l’ho ruotata potrebbe far confondere pollice e mignolo: in effetti, cambiando la rotazione della mano, la macchina fa più fatica a distinguere correttamente la destra e la sinistra.