A Verona dopo un evento della comunità lgbt+ alcune centinaia di persone hanno organizzato una contromanifestazione intitolata “Stop nefandezze e degrado” durante la quale è stato recitato un rosario riparatore (1). A Trento due ragazzi gay che si erano scambiati un bacio in strada sono stati verbalmente aggrediti da alcuni uomini che hanno urlato “il Corano dice che gli omosessuali devono bruciare” (2). A Roma due uomini gay uniti civilmente hanno denunciato i vicini di casa che li insultavano chiamandoli “malati”, “pedofili” e “animali” (3).

A Cesena un infermiere gay tornato dalle ferie ha trovato la scritta “frocio del cazzo” sul suo armadietto di metallo in ospedale (4). In corso Vittorio Emanuele a Roma uno studente attivista gay appena tornato da Londra è stato picchiato da una decina di giovani ignoti con accento romano (5). A Castel Gandolfo (Roma) per il nuovo ristorante ecologico che verrà aperto nella tenuta papale il Vaticano ha scelto un noto chef statunitense omosessuale e sposato con un pittore (6) (7).

A Bari una persona transessuale ha vinto il ricorso al Tar con cui aveva chiesto che la regione le pagasse l’intervento di vaginoplastica in Serbia visto che le liste d’attesa nella sanità pubblica in Puglia sono di circa tre anni (8). A Foggia una diciannovenne è stata vittima di un’ondata di minacce e insulti da quando è stata diffusa sui social network una sua foto manipolata digitalmente per farla sembrare in posa a seno nudo (9). A Prato un politico di Fratelli d’Italia indagato per revenge porn verso un consigliere regionale del suo stesso partito si è difeso accusando una terza persona sempre dello stesso partito (10).

A Firenze una militante politica di sinistra afrodiscendente ha risposto agli insulti razzisti ricevuti, tra cui “fuori le scimmie dall’Italia”, postando una sua foto sorridente con una banana in mano (11). A Catanzaro alcuni esponenti di Forza nuova sono indagati con l’accusa di aver compiuto raid razzisti picchiando nordafricani al grido di “maranza a Catanzaro su caci ’nta panza” (12). Il quartiere periferico e multietnico di Ponte Lambro a Milano ha festeggiato il bronzo nella maratona mondiale di un ragazzo di origine marocchina cresciuto nelle case popolari tra gli spacciatori e diventato azzurro di atletica (13) (14).

Al Cnr di Pisa un gruppo di attiviste femministe ha impedito lo svolgimento di un seminario che doveva essere tenuto da un docente universitario accusato a Harvard di molestie sessuali (15). A Trento la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per un sacerdote insegnante di religione accusato di aver molestato un’allieva di undici anni (16). A Latina il pubblico ministero ha chiesto un anno di carcere per otto militari maschi dell’aeronautica che avevano frustato e spintonato un’aviatrice al suo battesimo del volo, accuse che il tribunale militare aveva archiviato definendo quanto avvenuto “un atto di goliardia” (17).

A Lecce un magistrato è stato rimosso dal Csm perché procurava sentenze favorevoli ad alcuni imputati in cambio di sesso con le loro avvocate (18). In provincia di Milano una dipendente del reparto tomaie di un calzaturificio è stata licenziata perché aveva più volte molestato sessualmente un collega e il caso è arrivato fino alla corte di cassazione, dove è stato sancito che molestare ripetutamente un collega o una collega può essere giusta causa di licenziamento (19).