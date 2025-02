La domanda è in gran parte asiatica: Cina e India costituiscono un quinto del pil mondiale, ma i due paesi comprano la metà dell’oro venduto nel mondo. A metà del 2024 in Cina gli acquisti di lingotti e monete d’oro erano aumentati del 44 per cento rispetto all’anno precedente. La domanda è alimentata anche dalle banche centrali: la quota di oro nelle loro riserve è diminuita per decenni, passando da quasi il 40 per cento del 1970 ad appena il 6 per cento del 2008, ma di recente ha ripreso a salire, fino a raggiungere l’11 per cento nel 2023.

Da mesi il prezzo dell’oro continua a battere un record dopo l’altro, gravitando intorno alla soglia dei tremila dollari per oncia troy (31,1 grammi, l’unità di misura usata nel commercio dei metalli preziosi). A ottobre, in un articolo tradotto da Internazionale per il numero 1587, l’Economist spiegava che oggi “investono nel metallo prezioso più di due terzi dei family office, aziende di gestione patrimoniale rivolte alle singole famiglie”.

Tutti questi soggetti sono spinti a comprare più oro, perché temono per il futuro dell’economia: tra guerre, persistenza dell’inflazione e conflitti commerciali cercano un bene che possa mettere al riparo i loro soldi. E da sempre l’oro è il bene rifugio per eccellenza. In questa fase sono particolarmente attivi gli operatori statunitensi, che da tempo comprano oro e svariati tipi di metalli (soprattutto il rame) in giro per il mondo e lo convogliano sulla piazza di New York prima che entrino in vigore i dazi promessi dal presidente Donald Trump. Grandi quantità di oro stanno lasciando Londra, il principale mercato mondiale dei metalli, migrando sull’altra sponda dell’Atlantico, dove i prezzi ormai sono decisamente più alti.

Come scrive Bloomberg, dal 5 novembre 2024, il giorno dell’elezione di Trump, al 31 gennaio 2025, “quasi quattrocento tonnellate d’oro, per un valore di 38 miliardi di dollari, sono arrivate a New York, insieme a 1.200 tonnellate d’argento”. A Londra, finora il più importante mercato dei metalli del mondo, la lista degli operatori in attesa di ritirare l’oro è così lunga che ci vogliono settimane per smaltire una richiesta. Grandi quantità di oro stanno lasciando anche la Svizzera: a dicembre sono partite verso New York 64,2 tonnellate di oro, undici volte di più rispetto a novembre.

In genere il metallo è trasportato agevolmente in aereo, ma c’è un limite dettato dal fatto che gli assicuratori coprono i carichi solo fino a un valore massimo per volo. Inoltre, per andare oltreoceano l’oro deve cambiare formato: a Londra, infatti, è custodito in barre da quattrocento once (poco più di undici chilogrammi), mentre a New York si scambiano barre da cento once. Questi problemi non si pongono per l’argento, che viene scambiato in barre da mille once sia a Londra sia a New York. Nel caso dell’argento, tuttavia, gli spostamenti sono più difficoltosi, perché di solito il suo prezzo non compensa i costi del trasporto in aereo e, se necessario, è spedito in nave.