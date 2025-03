L’idea è maturata in seguito a un’inchiesta cominciata durante il mandato del presidente Joe Biden e chiusa poco prima dell’entrata in carica di Trump: il rapporto finale sostiene che la Cina domina in modo sleale il trasporto e la logistica marittima e la cantieristica navale, rendendo urgente un’azione per correggere gli squilibri. Il piano dell’Ustr prevede varie tariffe che possono arrivare fino a tre milioni di dollari per ogni nave arrivata in porto. Un’altra misura stabilisce che almeno il 15 per cento delle merci statunitensi deve essere trasportato su navi fabbricate e gestite negli Stati Uniti. Attualmente la soglia è dell’1 per cento.

Il progetto di Donald Trump di rifare grande l’America assicurandole una nuova età dell’oro passa anche per la riconquista del dominio nel trasporto marittimo. Come ormai d’abitudine, l’inquilino della Casa Bianca ha pensato di raggiungere il suo obiettivo imponendo una serie di dazi, apparentemente senza calcolarne le ricadute negative o comunque, se l’ha fatto, convinto che la sofferenza prodotta sia solo un male passeggero, un passaggio inevitabile per migliorare la sorte degli statunitensi. Il 21 febbraio l’ufficio del Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti d’America (United States trade representative, Ustr), un organo che agisce per conto del presidente sulle questioni del commercio internazionale, ha proposto l’introduzione di dazi sulle navi commerciali cinesi che attraccano nei porti statunitensi.

I progressi registrati dalla Cina nel trasporto marittimo sono impressionanti. Nel 1999 il paese asiatico produceva solo il 5 per cento delle navi da carico in circolazione, mentre oggi ha superato il 50 per cento, sfidando i tradizionali colossi giapponesi e sudcoreani. Invece le navi da carico costruite dagli statunitensi sono appena lo 0,01 per cento del totale. Nel 2024, inoltre, la Cina possedeva il 19 per cento della flotta commerciale mondiale e controllava il 95 per cento della produzione di container. Secondo l’Ustr, il dominio cinese è dovuto ai prezzi bassi permessi dai sussidi di stato e dallo sfruttamento della manodopera. Questa situazione, sottolineano a Washington, pone “rischi per la sicurezza economica” del paese.

La proposta dell’Ustr è stata sottoposta al vaglio delle aziende in due giornate, il 24 e il 26 marzo. Le osservazioni sono state tutt’altro che entusiaste. Tutti temono un’esplosione dei costi e lo sconvolgimento del sistema dei trasporti marittimi mondiale. Secondo Joe Kramek, amministratore delegato del World shipping council, il progetto “non funzionerà, ma danneggerà i consumatori e le aziende statunitensi, in particolare quelle agricole, facendo salire i prezzi e minacciando posti di lavoro”. John McCown, un veterano dell’industria del trasporto marittimo, parla addirittura di “apocalisse per il commercio”. Tra l’altro, la costruzione di nuove navi “made in Usa” richiederà decenni prima di soddisfare la domanda.

Il settore più preoccupato è senza dubbio quello agricolo, scrive il Financial Times. L’esportatore di cereali United Grain Corporation sostiene di aver già subito un aumento del 40 per cento dei costi di trasporto, oltre ai rincari dovuti ai dazi cinesi su prodotti come i semi di soia e la carne di maiale, decisi da Pechino in risposta a quelli di Trump. In generale le aziende agricole e gli esportatori, che per un quinto del fatturato dipendono dai mercati esteri, stimano un aumento dei costi di trasporto pari al 60 per cento.