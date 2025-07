Le misure decise negli ultimi tre anni per colpire le finanze del Cremlino e quelle degli oligarchi russi cari a Vladimir Putin hanno finito per mettere in crisi il Liechtenstein, il piccolo principato incastonato tra la Svizzera e l’Austria noto soprattutto per i suoi servizi finanziari che garantiscono il segreto e non fanno troppe domande sulla provenienza dei soldi. Il Financial Times scrive che il Liechtenstein è stato costretto a formare una task force d’emergenza per affrontare la crisi dei trust, i fondi fiduciari incaricati di gestire i soldi per conto di un cliente. Il problema, in particolare, riguarda i numerosi fondi che custodiscono le ricchezze di alcuni cittadini russi: queste aziende sono all’improvviso diventate degli “zombie” dopo che i loro amministratori si sono dimessi in massa lasciandole di fatto paralizzate.

La fuga dei dirigenti è dovuta alle sanzioni decise dagli Stati Uniti e dall’Unione europea nel 2022 dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina. Il Liechtenstein le ha sempre adottate, pur non facendo parte dell’Unione europea, ma ha cominciato a risentirne nel 2024, quando l’amministrazione statunitense allora guidata da Joe Biden ha colpito varie entità con sede nel Liechtenstein e persone legate alla Russia. Washington, inoltre, ha minacciato l’applicazione di sanzioni secondarie su istituzioni finanziarie che lavorano con alcuni clienti russi anche se non erano colpite direttamente dalle misure. Nel settembre del 2024 l’autorità che supervisiona il mercato finanziario del principato, la Finanzmarkt Aufsicht (Fma), ha ordinato ai gestori di fondi fiduciari di porre fine ai legami con i russi. Da allora sono scattate le dimissioni in massa dei dirigenti, per i quali nessuno è riuscito a trovare dei sostituti.