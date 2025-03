Lo scandalo della chat su Signal in cui i funzionari del governo statunitense parlavano di un attacco in Yemen ha messo in secondo piano le azioni del governo per reprimere il dissenso, che stanno diventando sempre più inquietanti. Quella che due mesi fa era stata presentata come una campagna di espulsioni di massa di “criminali” si è rivelata in realtà un piano per colpire chiunque sia percepito come pericoloso o anche solo critico, a prescindere dal suo status giuridico.

Come ha scritto Nesrine Malik in un articolo che abbiamo pubblicato sul sito, “la promessa di aumentare le espulsioni dei migranti irregolari, centrale nella campagna elettorale di Trump, ha prodotto un grande rafforzamento del raggio d’azione dell’Immigration and customs enforcement (Ice), l’agenzia responsabile del controllo delle frontiere. La rete è diventata talmente grande da intrappolare molte più persone del previsto, cioè non più solo chi è vulnerabile a causa del colore della pelle o delle opinioni politiche”.