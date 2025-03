Il piano di espulsioni di massa di immigrati irregolari, per esempio, non si avvicina a quello che Trump aveva promesso in campagna elettorale e dopo l’insediamento. Gli agenti dell’Immigration and customs enforcement (Ice, l’agenzia responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere) hanno arrestato 18mila persone a febbraio del 2025, ottomila in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (l’Ice ha smesso di pubblicare i dati sugli arresti giornalieri all’inizio di febbraio quando si è resa conto che i numeri erano in calo). Gli ultimi dati disponibili mostrano però che le espulsioni erano state di più verso la fine della presidenza di Joe Biden.

Le cose fatte finora da Trump sull’immigrazione sono un caso di scuola sul suo modo di governare: per la distanza enorme tra le promesse e quello che riesce effettivamente a realizzare; e per il metodo ormai collaudato, in cui l’obiettivo dichiarato serve in realtà a coprirne un altro, quasi sempre più radicale e spesso illegale.

Tutto questo era prevedibile, visto che l’Ice non ha le risorse per mettere in atto il piano di Trump. L’agenzia ha meno di seimila agenti in tutto il paese, il cui lavoro consiste principalmente nella gestione dei casi d’immigrazione, per esempio assicurando il rispetto degli appuntamenti con i tribunali. La campagna del presidente ha sicuramente avuto effetti gravi – in particolare quello di seminare il terrore tra gli immigrati e i loro figli – ma si sta rivelando più che altro una copertura per altri obiettivi, cioè compiere vendette e reprimere il dissenso.

Lo dimostra il caso di Mahmoud Khalil, studente della Columbia university arrestato l’8 marzo e al momento detenuto in un carcere della Louisiana. Khalil è stato tra i leader delle proteste organizzate nella primavera 2024 in molti atenei statunitensi contro la guerra israeliana nella Striscia di Gaza.

È nato in Siria da genitori palestinesi, è negli Stati Uniti grazie a una green card, un permesso di soggiorno permanente, ed è sposato con una statunitense. Secondo l’amministrazione Trump avrebbe partecipato a manifestazioni a favore di Hamas e sarebbe un pericolo per la sicurezza nazionale. Al momento non sono state formalizzate accuse nei suoi confronti. La Casa Bianca sta cercando di espellerlo e Trump ha detto che “sarà il primo di molti”. L’11 marzo un giudice di New York ha bloccato temporaneamente l’espulsione di Khalil, che per giorni non è riuscito a parlare con il suo avvocato.