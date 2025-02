Anche in Germania, l’immigrazione è diventata il tema principale della campagna elettorale per le elezioni legislative di febbraio, e tutti i partiti stanno assumendo delle posizioni sempre più rigide. Il 29 gennaio la camera bassa del parlamento tedesco, il Bundestag, ha approvato due mozioni per una politica migratoria più severa che includa controlli permanenti alle frontiere.

Per la prima volta si è configurata un’alleanza tra i due partiti, che potrebbe prefigurare una possibile coalizione di governo dopo le elezioni. Merz ha detto che, se il suo partito dovesse vincere le elezioni del 23 febbraio, attuerà il piano sull’immigrazione il più rapidamente possibile. In molti però si chiedono se le sue proposte siano in linea con il diritto tedesco ed europeo. La Germania fa parte dell’area di libera circolazione Schengen, dove i controlli alle frontiere sono consentiti solo “nel caso di una grave minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna”. Controlli che sono stati ripristinati solo durante la pandemia di Covid-19 e in seguito agli attacchi terroristici.

Quindi, il pattugliamento del confine tedesco, lungo 3.700 chilometri, non è legale con le regole vigenti. Nel Bundestag tedesco una mozione ha il valore di una raccomandazione al governo su una questione specifica. Sebbene non vincolanti, queste sono spesso presentate per fornire delle indicazioni politiche. In questo caso, la mozione è stata presentata insieme alla “Legge sulla limitazione degli arrivi”, proposta dai partiti di centrodestra Cdu e Csu, che tuttavia il 31 gennaio non è stata approvata.

Il disegno di legge chiedeva di limitare “l’afflusso illegale di cittadini di paesi terzi” e di sospendere il ricongiungimento familiare per le persone che hanno già ottenuto la protezione sussidiaria. Sebbene la mozione approvata il 29 gennaio non sia vincolante e non abbia effetti legali immediati, ha scatenato un dibattito molto duro. Sul tema è intervenuta anche l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha ammonito Merz sulla possibilità di convergere con l’Afd su questi temi.