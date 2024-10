Il 18 ottobre un guasto alla centrale termoelettrica di Antonio Guiteras, a Matanzas, la più grande del paese, ha lasciato quasi dieci milioni di persone al buio. La sera stessa, in un discorso trasmesso dalla tv di stato, il presidente Miguel Díaz-Canel ha riconosciuto che Cuba attraversa un’emergenza energetica e ha assicurato che il governo stava lavorando per ristabilire velocemente il servizio. Dopo essere stato in parte ripristinato per qualche ora, il servizio elettrico è collassato di nuovo il 19 ottobre. Le autorità hanno ordinato la chiusura delle scuole di tutti i gradi, delle attività culturali e ricreative e di quelle considerate non essenziali per dare la priorità al funzionamento degli ospedali. Nel pomeriggio del 21 ottobre la metà dei due milioni di abitanti dell’Avana, la capitale, ha avuto di nuovo la corrente mentre nelle altre province si è dovuto aspettare il giorno dopo.

Secondo il primo ministro cubano Manuel Marrero Cruz l’emergenza energetica è dovuta soprattutto allo stato delle infrastrutture, all’embargo statunitense in vigore dagli anni sessanta e alla scarsità di combustibile. “Il problema”, scrive nell’editoriale El País, “è strutturale e mette in evidenza non solo l’inefficacia della politica energetica cubana, ma il fallimento di tutta la gestione del regime. La crisi infatti è la conseguenza di un circolo vizioso in cui una rete elettrica obsoleta e l’assenza di investimenti hanno consolidato la dipendenza dal petrolio importato, che è la prima fonte di elettricità nel paese. A questo si sono aggiunti altri fattori di disequilibrio, come la crisi del Venezuela, il principale alleato dell’Avana nella regione”.