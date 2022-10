Wafa Mustafa aveva 23 anni quando suo padre è stato rapito a Damasco dal regime siriano. Il 2 luglio 2013, una settimana dopo è dovuta fuggire insieme alla madre e alla sorella. Da allora, subisce una tortura, a distanza. Quella tortura particolare che vivono le famiglie delle persone vittime di sparizione forzata. Sono oltre 110mila oggi in Siria secondo il Syrian network for human rights.

Ospite del festival di Internazionale a Ferrara, Wafa ha ricordato quante persone innocenti come suo padre, l’attivista Ali Mustafa, siano vittime del regime di Assad e di undici anni di guerra. Quando parla di lui dice che sta “tra la vita e la morte” come se fosse in un purgatorio al quale da nove anni chiede notizie senza risultato. Wafa non dorme bene, non mangia bene – “non c’è notte in cui vado a dormire senza chiedermi se sia vivo o morto” racconta – ha tentato il suicidio, perde spesso la speranza.

Fa parte della rete Families for freedom ma non smette di spiegare al mondo quanto sia difficile andare avanti nella vita quando la persona amata, un padre, una figlia, una moglie sono spariti.

Crimine contro l’umanità

Per il diritto internazionale la sparizione forzata è una violazione dei diritti della vittima e di quelli dei suoi parenti. Secondo la Rete siriana per i diritti umani (Snhr), se dal marzo 2011 quasi 15mila persone sono morte dopo avere subìto torture in carcere, altre 111mila sono state vittima di sparizioni forzate. L’analisi di Wafa va però ben oltre la denuncia della violazione del diritto internazionale, che diventa spesso molto frustrante.

La giornalista spiega che regimi autoritari usano le sparizioni forzate per mettere a tacere il maggior numero di persone. Ha collaborato con tante organizzazioni internazionali per il diritto delle famiglie, ha testimoniato davanti a diverse commissioni dell’Onu, e a ogni suo intervento si chiede se faccia bene a parlare: “Se guardi alla dinamica del potere, loro trattengono mio padre… In questo senso hanno un potere su di me. Ogni volta che parlo in pubblico, penso: e se lo avessero dimenticato in carcere e adesso per colpa mia lo tirano fuori e lo uccidono, lo torturano? Gli sto facendo del bene o del male? Ma poi, quando comincio a pensare che dovrei tacere vedo la sua faccia, e so che non faccio questo solo per lui e continuo”.