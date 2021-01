Alla fine del luglio 2020 decine di manifestanti si sono radunati davanti al tribunale Stanley Mosk di Los Angeles agitando cartelli di protesta. La giornalista Hayley Phelan era con loro: “Intonavano cori, gridavano slogan, sfilavano in corteo”, ha raccontato sul numero di novembre 2020 dell’edizione statunitense di Vanity Fair. “Erano giovani, di origini diverse e con intenzioni serissime. ‘Cosa vogliamo?’, chiedeva attraverso un megafono rosa un uomo vestito di nero con gli anfibi ai piedi. ‘Liberate Britney!’, gli rispondevano ruggendo i manifestanti”. Si trovavano a poca distanza dal municipio, dove solo poche settimane prima si erano tenute alcune delle più grandi manifestazioni di Black lives matter. Eppure questo era un movimento molto diverso, piccolo ma in rapida crescita, formato da persone convinte che la cantante Britney Spears sia tenuta prigioniera attraverso una tutela legale ingiusta. E che sia loro dovere salvarla.

Per capire come nasce la campagna #FreeBritney, da molti considerata solo l’ennesima teoria complottista che dilaga in rete, bisogna fare qualche passo indietro e ritornare al 2007. Dopo essere stata la principessa incontrastata della musica pop negli anni tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila, nel 2006 l’immagine zuccherosa di Britney Spears ha cominciato a incrinarsi, in seguito ad alcune difficoltà nella sua vita privata ampiamente pubblicizzate dalla stampa scandalistica.

All’inizio sembrava il classico caso di ex ragazza prodigio che si ribella a un ruolo troppo stretto, ma all’inizio del 2007 Britney ha subìto un grave crollo nervoso, ovviamente anche quello documentato in presa diretta dai paparazzi. Gli scatti della popstar con i capelli rasati che si scaglia contro i fotografi armata di ombrello hanno fatto il giro del mondo e sono entrati nell’immaginario collettivo. Anni dopo, quell’ombrello è stato venduto a una cifra da capogiro su eBay in quanto “pezzo di storia dell’intrattenimento”, il che fa riflettere sulla nostra idea di intrattenimento. Comunque, alla fine del suo annus horrbilis Britney Spears fu ricoverata in un ospedale psichiatrico e posta sotto la tutela legale del padre Jamie, che da allora tiene sotto strettissimo controllo la sfera finanziaria, professionale e, secondo molti, anche privata di sua figlia.

Arriviamo così al momento in cui i fatti cominciano a diradarsi e la realtà si confonde con voci non confermate. E quella che finora era stata l’impietosa cronaca delle vicissitudini private di una cantante lascia gradualmente il posto a uno strano fenomeno che, nato come un meme su internet, è diventato il movimento di liberazione #FreeBritney.

Lo slogan

L’hashtag è stato lanciato involontariamente nel 2019 da Jordan Miller, un fan della cantante che gestiva un sito a lei dedicato. Il ragazzo, allora ventenne, indignato per un articolo in cui si ipotizzava che a Britney Spears fosse stato vietato l’uso del telefono, ha scritto un post in cui denunciava la presunta reclusione forzata del suo idolo da parte del padre. Il testo si concludeva con quella che nel giro di qualche settimana sarebbe diventata una chiamata alle armi: “Aprite gli occhi, gente! LIBERATE BRITNEY!”. Lo slogan ha cominciato a circolare tra i 27 milioni di follower della cantante su Instagram, per poi approdare anche su TikTok, YouTube, Reddit e Twitter.

L’attività su Instagram di Britney, che non pubblica nuovi album né si esibisce dal vivo da quasi cinque anni, si limita a una lunga serie di selfie e brevi filmati praticamente tutti uguali, registrati in una località non specificata. La popstar esegue passi di danza, fa sessioni di ginnastica, mostra ai fan i suoi ultimi acquisti o dà consigli di bellezza. Sembra un account monotono se non addirittura noioso, ma basta aprire la sezione commenti per essere investiti da uno tsunami di accuse, sospetti e proteste. I follower sono convinti che le immagini della cantante contengano richieste d’aiuto in codice oppure ne mettono in dubbio la genuinità. “Anche se sappiamo che non sei tu a postare, spero che un giorno possa leggere tutti i messaggi di affetto e di supporto che ti abbiamo scritto. Tieni duro. Ti amiamo tanto”. “Se sei in pericolo, indossa qualcosa di giallo nel tuo prossimo post”. “Sono io l’unica che ha notato quegli strani segni rossi che ha intorno ai polsi?”. “Giustizia per Britney!”.

In un lungo post condiviso decine di migliaia di volte su Facebook e poi su Instagram, e che può essere considerato il manifesto del movimento #FreeBritney, i fan della cantante hanno redatto una lista di cose che non le sarebbe consentito fare, tra cui votare, sposarsi, guidare, spendere i suoi soldi, uscire di casa, rifiutarsi di essere ricoverata, scegliere il proprio legale, fare interviste e postare sui social media senza l’approvazione del padre. Allo stesso tempo, però, si legge nel post scritto dal fan Brandon Hase, da quando è sotto tutela legale Britney ha pubblicato quattro album, ha compiuto tre tour mondiali, è stata giudice nel programma tv X Factor, ha lanciato profumi e una linea di biancheria intima, e ha guadagnato 131, 8 milioni di dollari all’anno. “La tutela legale è uno strumento per persone con demenza o una salute mentale molto precaria”, si legge nel post, “se Britney sta davvero così male, perché ha continuato per anni a lavorare in modo così intenso? La situazione è molto seria. Per favore, non la prendete in giro e sostenete il movimento #FreeBritney”. Nel post, che nel frattempo è stato segnalato da Facebook come fake news, si rivelano altri presunti elementi inquietanti tra cui il fatto che la cantante sia stata costretta fin dalla più tenera età a non cantare con il suo vero timbro di voce.

Soffiare sul fuoco

A novembre del 2020 un selfie di Britney è salito agli onori della cronaca nazionale americana perché centinaia di persone si sono convinte di leggere tra le sua ciglia inferiori la minuscola scritta “call 911” (chiamate la polizia). A soffiare sul fuoco della cospirazione c’è poi un messaggio anonimo lasciato sulla segreteria telefonica di un noto podcast dedicato a Britney: l’uomo, che si definiva un ex assistente della squadra di legali della popstar, rivelava che l’artista era obbligata a prendere psicofarmaci ed era richiusa in una struttura psichiatrica contro la sua volontà.

Basta aggiungere al mix che alcune celebrità, tra cui Paris Hilton e Miley Cyrus, hanno espresso pubblico sostegno per la campagna #FreeBritney e si arriva così a un movimento la cui petizione sul sito della Casa Bianca ha raggiunto 137mila firme. E che riesce a spingere gli attivisti ad agire: secondo il sito Tmz, lo scorso luglio un’udienza sulla situazione legale della cantante, che si teneva in videoconferenza sulla piattaforma del tribunale di Los Angeles, è stata sospesa per via di infiltrazioni di alcuni hacker. Anche se non ci sono prove, si sospetta che fossero attivisti legati alla campagna #FreeBritney.