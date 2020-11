Il 9 marzo il primo ministro olandese Mark Rutte ha indetto una conferenza stampa per parlare del modo in cui il suo paese ha risposto alla pandemia di covid-19. “D’ora in poi non ci stringeremo più le mani”, ha dichiarato, ma poco dopo ha teso prontamente la mano per salutare un esperto di malattie infettive.

Siamo in molti a provare solidarietà per lui. Il distanziamento sociale sembra innocuo ma quest’anno abbiamo scoperto quanto possa essere difficile all’atto pratico. I saluti tattili come le strette di mano, gli abbracci, i baci e lo strofinio dei nasi sono profondamente radicati in molte culture. Questi gesti però non vengono soltanto appresi. Basta guardare al regno animale per accorgersi che gli individui di molte specie, soprattutto quelle dalla socialità più spiccata, mettono in scena rituali sociali quando si avvicinano gli uni agli altri. Il nostro impulso a toccarci quando ci salutiamo ci sembra istintivo perché in realtà lo è.

Le forme di saluto adottate dagli animali possono essere molto diverse dai nostri e in alcuni casi comprendono dita infilate negli occhi e altri gesti che forse ci fanno venire la pelle d’oca. Comprendere questi comportamenti può insegnarci tuttavia qualcosa sui saluti tra esseri umani. Esaminare l’evoluzione del saluto fa luce sui modi impercettibili in cui questi comportamenti facilitano le interazioni sociali e ci fa capire perché sono così diversi. Poiché siamo una specie super-sociale, non c’è da stupirsi se molti di noi fanno fatica ad adeguarsi alla nuova normalità. La buona notizia però è che abbiamo dato prova di essere maestri nell’adattare i nostri saluti a nuove situazioni.

Incontri animali

I mammiferi tendono a usare gli odori per capirsi tra loro, il che spiega perché si salutano in modo così intimo. Un nuovo incontro spesso comprende l’annusare la faccia, i fianchi e i genitali dell’altro individuo per catturare sostanze chimiche volatili che riflettono il suo stato ormonale. Si ottengono così indizi sulla forza e la fertilità dell’altro, e questo consente agli animali di prendere le misure di potenziali avversari o partner.

Come i nostri saluti, la durata e l’intimità di questi scambi riflettono la natura della relazione. I ratti sottomessi, per esempio, si fanno annusare a lungo da individui più dominanti, ma rischiano una zuffa se diventano troppo amichevoli. Con il loro comportamento sembrano offrire una sorta di “segnale di riconciliazione” che fa scemare la tensione, e questo non avviene solo attraverso segnali chimici nei loro odori corporei. Daniel Wesson della Case western reserve university, Ohio, ha scoperto che i ratti che hanno perso il senso dell’odorato continuano ad annusarsi gli uni con gli altri, e questo suggerisce che il comportamento è di per sé importante per stabilire la gerarchia sociale.

Gatti e cani si comportano allo stesso modo con il loro caratteristico strofinare la testa per scambiarsi gli odori salutandosi. Ci sono prove del fatto che questi gesti possono segnalare buone intenzioni anche oltre la barriera della specie. Una ricerca sui gatti e sui cani che vivono nella stessa casa ha evidenziato come il 75 per cento di questi animali si annusa regolarmente naso a naso, un gesto che a quanto pare li aiuta a convivere a così stretto contatto. Questo può accompagnarsi ad altri segnali fisici: un gatto che alza la coda segnala intenti amichevoli, mentre un cane potrebbe accucciarsi e guardare verso l’altro per dimostrare di non avere intenzione di combattere.

Per trovare saluti più elaborati dobbiamo tuttavia rivolgere la nostra attenzione ai primati, più simili a noi, molti dei quali pare usino segnali ritualizzati per orientarsi nelle relazioni sociali. In alcune specie di babbuini, per esempio, i saluti vanno dallo schioccare delle labbra al muovere su e giù la testa fino al toccarsi reciprocamente il sedere o i genitali. Alcuni babbuini addirittura eseguono insieme una sorta di conga. “Hanno un modo davvero singolare di salutarsi: un maschio si avvicina all’altro e gli afferra i posteriori e poi inizia a camminare”, dice Federica Dal Pesco del Centro tedesco per i primati di Gottinga.