La storia di Francis Kéré è sorprendente. È nato nel 1965 a Gando, un piccolo centro del Burkina Faso. Figlio maggiore del capo del villaggio, a sette anni fu mandato a studiare in una città vicina. Fu il primo della sua comunità ad andarci. Mentre sedeva in aule dalle pareti di cemento, soffocanti, buie e scarsamente ventilate, giurò a se stesso che da grande avrebbe costruito scuole migliori. È diventato falegname e ha ottenuto una borsa di studio per studiare in Germania, dove ha cominciato costruendo tetti, per poi proseguire gli studi in architettura a Berlino. Con le sue nuove conoscenze è tornato in Burkina Faso, dove si è dedicato alla costruzione di quelle infrastrutture pubbliche che mancavano nei villaggi: aree giochi, edifici comunitari e, naturalmente, scuole. Oggi ha ottenuto il più importante riconoscimento nel suo campo.

Ci sono voluti più di quarant’anni, ma alla fine il Pritzker prize, l’equivalente del Nobel per l’architettura, è stato attribuito a un architetto originario dell’Africa. È la prima volta dal 1979, l’anno in cui fu istituito questo riconoscimento. La scelta di Francis Kéré mostra anche quanta strada abbia fatto il Pritzker prize dai suoi esordi: il primo a riceverlo fu Philip Johnson, architetto dal passato fascista, fedele alle grandi aziende, che una volta disse di sé: “Sono una prostituta”. Ma il mondo è cambiato e anche l’establishment dell’architettura ha rivolto la sua attenzione verso quei posti dove questa disciplina può fare la differenza.

Nella sua carriera, Kéré ha alternato l’insegnamento in università come Harvard, Yale e Monaco alla supervisione di progetti pubblici in Burkina Faso, Uganda, Mozambico e Mali. Inoltre ha firmato installazioni di altro profilo, come il padiglione temporaneo della Serpentine gallery a Londra nel 2017. Questi lavori gli sono serviti per ottenere visibilità e accrescere il profilo dei progetti che seguiva in luoghi più sperduti.

Uno in particolare l’ha reso famoso: nel 2001 ha realizzato la scuola che aveva sognato a Gando. Un edificio lungo ed elegante, con la volte a botte, fatto in mattoni di argilla e cemento, con il tetto sopraelevato rispetto alle pareti per consentire una migliore circolazione dell’aria. Ci sono inoltre un’area giochi ombreggiata e uno spazio per fare lezione all’aperto. Costruita usando materiali e tecniche molto semplici, la scuola è stata progettata per poter essere edificata da muratori del posto ed essere di facile manutenzione, grazie alle componenti standard e poco costose. Nel 2004 l’edificio ha vinto il premio Aga Khan (attribuito a opere realizzate in paesi islamici o d’origine islamica) ed è stato lodato in tutto il mondo.

Negli anni successivi, dopo la creazione della Kéré foundation, l’architetto si è dedicato a costruire un’intera infrastruttura di spazi pubblici e servizi nel villaggio, dove mancavano sia l’acqua corrente sia l’elettricità. Ha realizzato alloggi per gli insegnanti, una biblioteca dal soffitto traforato che proietta una straordinaria ombra sul pavimento, un giardino, un pozzo, un luogo di ritrovo e anche una scuola secondaria. Il suo studio si è specializzato nella progettazione di scuole, che si adattano perfettamente al loro contesto materiale e culturale, edifici innovativi, che non si rovinano subito e sono facili da manutenere.