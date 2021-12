Pat Shapiro è una donna di settant’anni piena di vita: aria elegante, capelli color argento e occhi azzurri molto vivaci. Vive con il marito Don in una casa coloniale a Dover, nel Massachusetts. Dopo 56 anni di matrimonio, la memoria a breve termine di Pat non è più quella di una volta. “La sua memoria a lungo termine, però, è molto precisa”, afferma Don. “Riesce a ricordare dettagli dei nostri viaggi in Europa di tanti anni fa che io non riesco più a ricordare”.

Ma circa un anno fa è successa una cosa strana. Pat Shapiro era in macchina davanti a un negozio con la figlia Susan, mentre l’altra figlia, Allison, era scesa a comprare qualcosa. Pat notò una donna e un bambino, che le sembravano molto familiari, salire sulla macchina posteggiata lì accanto. “Li ho visti anche l’ultima volta che sono stata qui”, osservò Pat, “Il bambino ha fatto esattamente gli stessi gesti”. Susan alzò gli occhi al cielo, trovando strana l’osservazione e anche che sua madre fosse stata in quel negozio di recente. Poi Pat notò un’altra donna, che fumava e parlava al cellulare. “C’era anche quella signora con la sciarpa, che fumava”, disse.

Questa volta Susan protestò. “Mamma, è improbabile che quella donna stia sempre qui nel parcheggio a fumare”. “No, erano qui anche l’altra volta”, insistette Pat. Non riusciva a ricordare esattamente quando era stata lì, ma era sicura di aver visto quelle persone. Sua figlia Allison tornò e mentre stavano ripartendo Pat notò due suore sul marciapiede: “Anche loro erano lì l’altra volta”, disse. “Mamma, ti senti bene?”, chiese Susan. “Sto benissimo”, rispose Pat. Più tardi Susan chiamò il padre per sapere se a Pat fosse già successo di riconoscere persone e posti che non aveva mai visto. “Oh, sì, ogni tanto succede”, rispose lui. Susan gli chiese se la cosa lo preoccupava. “Solo quando vuole convincermi che le cose sono andate in un certo modo”, disse lui.

In seguito Pat confessò a Susan di provare diverse volte al giorno una sensazione che a Susan sembrò simile a un déjà vu: una familiarità con un posto o una situazione nella quale non poteva essersi già trovata. Sosteneva di riconoscere i particolari di ristoranti in cui non era mai stata, e di tanto in tanto salutava dei perfetti estranei come se li conoscesse. Ma in quei momenti, Pat non aveva la sensazione di déjà vu. Le sembrava un ricordo vero e proprio. Qualcosa di reale.

Informazioni distorte

Fermatevi un attimo a ricordare quello che vi è successo ieri. Immagini e suoni cominciano a scorrere nella mente: le persone con cui avete parlato, i posti dove siete stati, quello che avete mangiato. Mentre ripercorrete la giornata, una scena si collega a un’altra e innesca una serie di immagini vivide. Come fate a essere sicuri che state ricordando le cose così come sono successe, senza alterare o inventare niente? Può sembrare una domanda stupida: in fondo voi c’eravate. Ma che cosa rende quelle immagini reali ai vostri occhi? Provate a inserire nella vostra giornata un ricordo completamente falso, magari quello di aver incontrato una persona famosa. Certo, riuscite a immaginarlo, ma non vi sembra reale. Come mai? Quando funziona bene tendiamo a non far caso alla nostra memoria. È solo quando ci viene a mancare o ci tradisce che cominciamo a riflettere sui suoi meccanismi. Il funzionamento della memoria è da secoli uno dei misteri inafferrabili della psicologia umana.

Un tempo la scienza vedeva la memoria come una specie di schedario nel quale i ricordi erano incasellati ordinatamente. Potevano essere ritrovati in qualsiasi momento e di tanto in tanto finivano fuori posto. Ma le ricerche degli ultimi trent’anni hanno superato questa metafora. Lo psicologo cognitivo canadese Endel Tulving, negli anni settanta, elaborò una distinzione tra memoria episodica – i ricordi delle nostre esperienze personali – e semantica, relativa cioè a fatti e concetti. Sapere qual è la capitale della Francia rientra nella memoria semantica; ricordare un viaggio a Parigi in quella episodica. Quando accediamo alla memoria episodica, osservava Tulving, non evochiamo solo informazioni, ma riviviamo gli eventi stessi, ed è questa sensazione a dirci che il ricordo è reale. Tulving e un gruppo di colleghi cognitivisti – aiutati dalle nuove tecniche di neuroimaging (che consentono di vedere il cervello in azione) – cominciarono ad analizzare il rapporto tra memoria e coscienza. Dimostrarono che i ricordi episodici sono il frutto di una complessa rete di segnali, sparsi in tutto il cervello e poi riassemblati, ad hoc, nel momento in cui servono. Oggi si pensa che alcuni di quei segnali, concentrati nella zona dei lobi temporali del cervello detta ippocampo, siano fondamentali per creare il tipo di esperienza descritta da Tulving.

Sempre negli anni settanta gli psicologi cominciarono a dimostrare tutti i possibili malfunzionamenti della memoria – non solo quando non ricordiamo, ma anche quando inseriamo informazioni false o distorte. Negli anni novanta Elizabeth Loftus portò avanti, all’università della California a Irvine, una serie di studi dopo un’ondata di casi di molestie sui minori. Erano basati sulla “memoria recuperata”, e dimostravano che nei soggetti studiati era possibile indurre falsi ricordi. Nel 1995, i ricercatori della Washington University di St. Louis dimostrarono che le persone a cui veniva letta una lista di parole come letto, riposo, sveglio, sogno, veglia e dormire, quando poi venivano interrogate spesso ricordavano senza ombra di dubbio di aver sentito la parola sonno. Ma come è possibile che ci lasciamo ingannare dai falsi ricordi? La risposta non va cercata nel loro contenuto ma nel processo che adottiamo per riassemblarli e richiamarli alla mente.

La figlia di Pat, Susan, cominciò a cercare su internet delle informazioni sugli episodi di déjà vu di cui soffriva sua madre. Si imbatté nelle ricerche di Chris Moulin, un neuropsicologo dell’università di Leeds, in Gran Bretagna. Moulin e altri suoi colleghi avevano pubblicato due saggi scientifici in cui descrivevano quello che chiamavano déjà vécu: tradotto letteralmente, la sensazione di aver “già vissuto” qualcosa. I casi riportati sembravano molto simili a quello di Pat, così Susan scrisse un’email a Moulin per chiedergli aiuto.