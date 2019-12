Nel 2019 l’Africa ha puntato in alto

Napoleone disse, parlando della guerra: “La strategia è l’arte di usare il tempo e lo spazio”. La sua frase può essere riferita alle relazioni internazionali in cui la geopolitica connette la geografia con la strategia.

Geopolitica non significa determinismo geografico. Rappresenta piuttosto un esercizio di esplorazione, di identificazione di tendenze che i politici devono tenere in considerazione e di analisi dei rischi e delle opportunità con l’obiettivo di massimizzare le opportunità per avere i migliori risultati possibili. Nel relazionarsi a un’Africa geopoliticamente consapevole, sia in quanto attore collettivo sia in quanto insieme di stati sovrani, i politici e i cittadini dovranno conoscere bene gli elementi chiave, le tendenze e le dinamiche in atto e le loro implicazioni ai fini dell’efficacia strategica.

Mentre il 2019 si avvia alla conclusione, vale la pena ricordare una serie di sviluppi e tendenze strategiche che fanno luce non solo sul posizionamento geografico dell’Africa in quanto attore sempre più geostrategico nell’arena globale, ma anche sulla possibile gamma di scelte strategiche che plasmeranno il coinvolgimento del continente nella politica internazionale. La valutazione di tendenze e sviluppi rappresenta un punto di partenza per formulare percorsi politici positivi, fondati su una comprensione dei fattori politici, economici, sociali, tecnologici, legali e ambientali interconnessi che attraversano contesti locali e globali.

Crescita continua

La crescita economica dell’Africa continua a puntare verso l’alto: per il 2019 si prevede una crescita del prodotto interno lordo (pil) del 4 per cento, rispetto al 3,5 per cento del 2018 e al 2,1 per cento del 2016. Escludendo le grandi economie di Angola, Nigeria e Sudafrica, che hanno una crescita media del 2,5 per cento, metà delle economie con la crescita più rapida del mondo si trova sul continente, con un tasso medio di crescita del 5 per cento in un quinquennio, più alto della media globale che si ferma al 3,6 per cento. Tra questi paesi ci sono il Burkina Faso, la Tanzania, l’Uganda, il Kenya, il Senegal, il Benin, il Ghana e la Costa d’Avorio.