“È come il dream team della destra israeliana”. Così il Jerusalem Post commenta le nomine fatte dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump per la sua nuova amministrazione, che s’insedierà il prossimo 20 gennaio. Tra i funzionari scelti per vari incarichi di rilievo ci sono ferventi sostenitori di Israele, alcuni dei quali hanno legami con gli esponenti della destra estremista nel paese e sono favorevoli alle politiche più controverse del suo governo, come la prosecuzione della guerra nella Striscia di Gaza e i passi verso l’annessione della Cisgiordania.

A dare man forte a Witkoff ci sarà Mike Huckabee, il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Israele. Ex pastore battista di 69 anni, è la prima persona non ebrea e senza esperienza diplomatica a ricoprire l’incarico in più di quarant’anni. Sostiene di aver fatto più di cento viaggi in Israele dal 1973 a oggi. Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 ha guidato nel paese una missione di leader spirituali evangelici, durante la quale ha affermato: “Sono venuto qui per dire forte e chiaro che gli evangelici stanno dalla parte di Israele”. Secondo Forward , il giornale della comunità ebraica statunitense, l’influenza di Huckabee rafforzerà i legami tra Netanyahu e la comunità evangelica degli Stati Uniti, che negli ultimi anni il primo ministro israeliano ha favorito rispetto agli ebrei americani.

Di certo è molto vicino anche a Jared Kushner, genero ed ex consulente di Trump, artefice degli accordi di Abramo – che nel 2020 hanno portato al riavvicinamento tra Israele e alcuni paesi arabi – e rampollo di una famiglia di immobiliaristi ebrei del New Jersey. Witkoff è noto soprattutto per aver definito un “momento spirituale” il discorso tenuto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al congresso degli Stati Uniti lo scorso luglio. In un intervento sul social network X lo stesso mese ha chiarito: “Sotto la presidenza di Donald Trump il Medio Oriente ha conosciuto livelli storici di pace e stabilità. La forza ha permesso di prevenire i conflitti. I finanziamenti all’Iran sono stati interrotti, impedendo così il sostegno iraniano al terrorismo mondiale”.

In un’intervista radiofonica dopo la sua nomina, Huckabee ha detto che durante il secondo mandato di Trump Israele potrebbe ricevere il via libera per annettere la Cisgiordania occupata. D’altra parte aveva chiarito la sua posizione già varie volte in passato: nel 2008 (“In realtà i palestinesi non esistono”), nel 2016 (“La Cisgiordania è parte itengrante d’Israele”) e nel 2017 (“La Cisgiordania non esiste. Ci sono la Giudea e la Samaria. E non esistono le colonie. Sono comunità, sono quartieri, sono città. Non esiste l’occupazione”). Huckabee ha ribadito queste idee la settimana scorsa durante un evento organizzato negli Stati Uniti dal titolo “Build Israel great again” (Ricostruire la grandezza d’Israele). Il ministro israeliano delle finanze Bezalel Smotrich, di estrema destra, ha assicurato su X che Huckabee è “un sostenitore del processo di colonizzazione” e che con lui “rafforzeremo la sicurezza d’Israele e il nostro controllo su tutti gli spazi”.

Anche la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu, Elise Stefanik, ha avuto modo di chiarire le sue posizioni. All’inizio di novembre ha rilasciato un comunicato stampa a sostegno dell’approvazione in Israele di una legge che vieta le attività dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi ed è fondamentale per la distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Stefanik sostiene che l’Unrwa “instilla odio antisemita nei palestinesi, ospita armi per i terroristi e ruba l’aiuto che dovrebbe distribuire”. La sua popolarità nella comunità filoisraeliana è cresciuta nel dicembre del 2023, quando si è scagliata contro i rettori delle università della Pennsylvania, di Harvard e dell’Mit, colpevoli ai suoi occhi di aver favorito l’antisemitismo nei loro campus.

Le nomine fatte da Trump per i ministeri e le agenzie governative non sono da meno. Come segretario di stato, cioè responsabile della politica estera, ha scelto Marco Rubio, che dopo il suo quarto viaggio in Israele lo scorso maggio ha scritto in una nota stampa ufficiale del senato: “I nemici di Israele sono anche i nostri nemici. Il regime iraniano e i suoi alleati – Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano, gli huthi nello Yemen e una moltitudine di gruppi in Siria e Iraq – cercano la distruzione di Israele come parte di un piano in più fasi per dominare il Medio Oriente e destabilizzare l’occidente. Lo stato ebraico è in prima linea in questo conflitto”.