Una rivoluzione trumpiana sta per abbattersi sul mondo. Le nomine del presidente eletto per gli incarichi principali in politica estera e nell’ambito della sicurezza, arrivate a pochi giorni dalla elezioni, sono chiaramente basate sulla lealtà al capo supremo e sull’adesione al suo programma nazionalista, riassunto dallo slogan “America First”, “Prima l’America”.

Una volta che le nomine saranno confermate dal senato, la nuova squadra si dedicherà a mettere in atto una politica inedita, sostenendo la potenza americana senza però imbarcarsi in avventure militari come accadeva in passato. Questa è la grande cambiamento del trumpismo: scompare l’approccio neoconservatore che voleva imporre la democrazia con la forza, ma non viene sostituito da un isolazionismo o dal disimpegno internazionale. La potenza americana verrà imposta con altri mezzi.

Il fallimento delle avventure in Afganistan e Iraq aveva già prodotto revisioni dolorose durante l’amministrazione Biden, ma con Trump la svolta sarà molto più decisa.

Alcuni esponenti della prossima amministrazione – come il futuro consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e Marco Rubio, che dovrebbe essere il prossimo segretario di stato – sono vecchi neocon, come vengono chiamati gli interventisti, ma recentemente si sono tutti convertiti all’approccio imposto da Trump. Persino Pete Heggieth, scelta a sorpresa per la guida del Pentagono, si inserisce in questa corrente: ex militare che ha servito in Afganistan e Iraq, è diventato presentatore di Fox News e ha preso le distanza dall’atteggiamento interventista, pur ribadendo che l’esercito americano non abbasserà mai la guardia.

Questa svolta non significa che l’America diventerà isolazionista come lo è stata in alcuni momenti della sua storia, soprattutto dopo la Prima guerra mondiale.