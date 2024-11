Per immaginare la politica estera della seconda era Trump non esistono manuali. Fanno fede l’esperienza del primo mandato, dal 2016 al 2020, e quello che sappiamo delle sue inclinazioni e dei suoi punti fermi.

Ma non sarà così, e lo sappiamo bene. La vittoria di Trump non è il risultato di una semplice alternanza democratica, ma il segnale di una svolta in un momento di ridefinizione dei rapporti di forza a livello mondiale. La personalità e le posizioni politiche del prossimo leader della prima potenza mondiale avranno effetti su tutti i continenti, sulla pace e sulla guerra, sull’economia e sul clima.

È stato facile decodificare i messaggi di congratulazioni arrivati a Donald Trump . Da una parte c’erano gli entusiasti come l’ungherese Viktor Orbán o l’israeliano Benjamin Netanyahu ; dall’altra gli inquieti, a cominciare dall’ucraino Volodymyr Zelenskyj ; e infine quelli che hanno scelto l’approccio business as usual come Emmanuel Macron, che ha partecipato a un primo colloquio telefonico con il presidente eletto come se la vita continuasse normalmente.

Prima di tutto, se vogliamo analizzare la visione internazionale di Trump, dobbiamo rinunciare alle griglie di lettura tradizionali. Il futuro presidente non è isolazionista (come lo sono stati gli Stati Uniti in alcuni momenti della loro storia) ma non è neanche internazionalista (come lo è stato in passato il partito repubblicano).

Trump sarà spietato nel campo della diplomazia economica, come dimostra il fatto che brandisca la minaccia dei dazi contro gli europei, i cinesi e tutti quelli che a suo parere danneggiano gli Stati Uniti. Poi c’è la questione delle alleanze: la Nato, i trattati con la Corea del Sud, il Giappone e in una certa misura Taiwan. Per Trump non c’è niente di sacro, come abbiamo potuto verificare durante il suo primo mandato. Allo stato attuale nessuno conosce le sue reali intenzioni sui temi più caldi, al di là di qualche frase.

La prima indicazione arriverà dalla scelta dei componenti della sua squadra. Il 6 novembre il Financial Times ha scritto che Richard Grenell potrebbe essere il prossimo segretario di stato. Se così fosse, sappiamo cosa aspettarci. Grenell, molto vicino a Trump, è stato ambasciatore in Germania durante il primo mandato del futuro presidente e le sue ingerenze coloniali hanno spinto Martin Schulz, ex presidente del parlamento europeo, a definirlo “un ufficiale coloniale di estrema destra”.