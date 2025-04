Nella sua ultima racconta di racconti Japa and other stories (Georgia Press 2024) – vincitrice del Flannery O’Connor award for short fiction e oggi finalista per uno dei premi dei prestigiosi Pen/America literary awards – rivolge lo sguardo al presente, e possibilmente al futuro. La parola japa viene dalla lingua yoruba ed è traducibile con “scappare”, “fuggire via”. Per i nigeriani indica soprattutto la migrazione all’estero, in cerca di una vita migliore.

Con le sue storie Nwachukwu ci porta non solo negli Stati Uniti, ma in giro per il mondo: dallo Utah a Zanzibar, da Boston al Niger a Kaliningrad, gli emigrati dei suoi racconti ci raccontano frammenti delle loro nuove vite, di come riescono a sopravvivere (non sempre legalmente), di come negoziano nuove identità, in una costante tensione tra le radici nel continente africano e il nuovo contesto in cui si trovano a vivere. I racconti sono legati non solo dal tema della migrazione, ma anche da alcuni personaggi ricorrenti che ritornano per raccontarci svolte significative delle loro vite. Per esempio, Ahamefula, uno studente nigeriano che incontriamo nello Utah e che potremmo definire un tipo decisamente incasinato, ricompare in un’altra storia ambientata in una residenza per anziani a Boston.

La narrazione è ricca di dettagli, vivace nei dialoghi e piena di spunti che ci riportano alla realtà di oggi. Per esempio, come abbiamo raccontato anche in un articolo su Internazionale, molti giovani africani sono vittime di truffe orchestrate da presunti procuratori calcistici: nel racconto “Urban gorilla”, Ogechi usa un blog per attirare aspiranti calciatori promettendogli un futuro in una squadra di calcio in Malaysia. Queste storie, ricche di dettagli e personaggi ben caratterizzati, sono come il lato intimo, l’aspetto immaginario della vita di persone che finiscono al centro della cronaca sui giornali.

Partendo da questo spunto, ho chiesto all’autore, che ho sentito via email, da dove ha preso ispirazione e da dove nasce l’idea di sparpagliare i personaggi nel mondo, tra studenti che contrabbandano birra nel puritano Utah e manutentori di piscine di villaggi turistici tanzaniani. “I racconti nascono dall’urgenza di rispondere al mondo che ci circonda, di dargli significato creando un diorama che sia uno specchio dell’umanità”, mi risponde Nwachukwu. “Volevo scrivere di nigeriani della diaspora, ma non solo in occidente. Le persone con cui sono cresciuto, quando sono andate via dalla Nigeria, non sono finite a New York, a Londra o in Svizzera, ma in Malaysia, a Taiwan, in Colombia, in Russia e in Tanzania. Volevo dare testimonianza delle loro vite. Visito spesso i forum online dove leggo di nigeriani che si lamentano del governo, che parlano dello zio in Malaysia o della zia in Ghana. I racconti nascono da questi sfoghi personali, che ho lasciato fermentare nella mia immaginazione. Ho scelto di disseminare i personaggi un po’ dappertutto proprio perché volevo descrivere un mondo abitato dalle persone che conoscevo da piccolo”.