La Quinzaine des réalisateurs è la sezione del festival di Cannes che, storicamente, incuriosisce di più i cinefili per via della ricerca dell’innovazione. Nata nel 1969 dopo gli eventi del maggio 1968 come sezione “dissidente” rispetto alla selezione ufficiale, dal 2019 è l’italiano Paolo Moretti a curarla (succedendo a direttori artistici di alto livello come Édouard Waintrop e soprattutto Olivier Père), primo curatore proveniente dal nostro paese a essere stato scelto per questo importante luogo di scoperta dei nuovi talenti cinematografici.

Più vero che mai con tre edizioni da lui dirette (oltre a quella del 2020, annullata e limitata alla “sponsorizzazione” di una manciata di titoli) dove hanno primeggiato la qualità, l’originalità e una gran quantità di primi film e opere dirette da registe. Abbiamo così voluto dare voce a questa figura competente, gentile e sobria che, come già Carlo Chatrian, prima direttore di Locarno film festival e poi della Berlinale, è dovuta espatriare per rendere evidente a un mondo mediatico e culturale disattento che in Italia ci sono giovani personalità competenti di critici e selezionatori i cui talenti sono però riconosciuti all’estero. In questa intervista ci illustra criteri e titoli dell’edizione 2022 che saranno presentati dalla settimana prossima all’interno della cornice più ampia del festival di Cannes.

Un’esperienza unica

Per cominciare le chiederei una valutazione della sua esperienza, fin qui, alla direzione della Quinzaine, primo italiano a dirigere questa prestigiosa quanto mitica rassegna, ripercorrendo il suo tragitto personale. Complessivamente è soddisfatto di come sono stati recepiti i film presentati in queste tre edizioni, dal 2019 al 2021, sia come loro puro trampolino di lancio – essendo la Quinzaine un “logo di qualità” – sia in termini di risposta dei mezzi d’informazione?

Dirigere la Quinzaine è un’esperienza unica, e un grandissimo privilegio. La Quinzaine ha presentato film essenziali, tanto per il mio percorso di cinefilo che per il cinema contemporaneo. Raccogliere questa splendida eredità e farla dialogare con il tempo presente è una delle missioni più complesse, affascinanti e gratificanti che abbia mai affrontato.

Alle difficoltà legate alla natura stessa della missione, che ho potuto sperimentare nel 2019, si sono poi aggiunti i due anni di pandemia, con la sofferta ma inevitabile decisione di annullare l’edizione fisica nel 2020, poi compensata in parte dalle grandi soddisfazioni dell’edizione 2021.

Resta entusiasmante constatare, ogni anno, quanto una presentazione alla Quinzaine possa costituire un momento cruciale nel percorso dei registi e dei film che selezioniamo, e sono molto felice di seguire le traiettorie, spesso molto lunghe, dei film che abbiamo presentato.

Non credo però sia giusto aspettarsi gli stessi risultati da tutti i film selezionati e, al di là del grande successo anche commerciale di molte opere, posso dire che sono soprattutto soddisfatto del discorso che abbiamo costruito insieme al mio gruppo di lavoro, lavorando in particolare sull’idea di dare una pertinenza contemporanea al progetto originale della Quinzaine. Era questa la linea guida del progetto che avevo presentato al consiglio di amministrazione della Société des réalisateurs de films nel 2018 e che penso siamo riusciti a concretizzare in questi anni.

La fiaba di Pietro Marcello

La Quinzaine quest’anno si apre con l’attesissimo, anche in Francia, L’envol di Pietro Marcello con Louis Garrel e Noémie Lvovsky. Un film praticamente francese. Perché questa scelta?

Ammiro da anni il lavoro di Pietro Marcello, che trovo sia una delle voci più originali e visionarie del cinema contemporaneo. I suoi lavori riescono a coniugare miracolosamente codici antichi e modernissimi, fino a diventare atemporali. In L’envol abbiamo trovato molte delle qualità che cerchiamo nei film della nostra selezione, e in particolare, una forma di scrittura cinematografica profondamente personale che mette in discussione e reinventa formule e codici stabiliti. Pietro Marcello parla del film come di “una fiaba”, e non posso pensare a una descrizione più corretta.

Louis Garrel e Noémie Lvovsky hanno ruoli splendidi e importanti, ma i protagonisti del film sono soprattutto Raphaël Thiéry e Juliette Jouan, entrambi impressionanti per forza evocatrice e intensità. E poi, quale miglior titolo che L’envol, prendere il volo, per aprire un festival? Non vedo l’ora di condividerlo con il pubblico della Quinzaine.

Oltre che per una nutrita selezione, vi segnalate più che mai per l’alta presenza di film diretti o codiretti da registe, dieci sui 23 film selezionati. Sta realmente emergendo una nuova generazione di registe, sia sul piano qualitativo che quantitativo?

Già nella selezione dello scorso anno i film diretti o codiretti da registe erano 12 su 24. Quella del 2021 è stata la prima selezione paritaria in 53 anni di storia della Quinzaine. Quest’anno continuiamo su questa linea, ma fortunatamente non ne siamo i soli responsabili. I festival si situano infatti al termine della catena produttiva di un film e questi dati parlano quindi di un’evoluzione di tutta la filiera, dalla produzione al sostegno istituzionale. Penso che questa incoraggiante progressione, che siamo fieri di accompagnare, sia il frutto della mobilitazione collettiva par la parità e l’inclusione di questi anni, a tutti i livelli. I progetti portati da registe sono indubbiamente più numerosi e meglio finanziati rispetto a qualche anno fa e non possiamo che esserne felici.