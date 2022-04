In una stanza poco illuminata e piena di abiti da donna, l’artista e attivista lgbt+ ghaneana Va-Bene Elikem Fiatsi scorre una serie di autoscatti che documentano la sua transizione verso il genere femminile. La riassegnazione di genere non è vietata in Ghana, ma lo diventerà se dovesse essere approvata la nuova legge che punta a rendere ancora più rigide le già stringenti norme anti lgbt+ che rendono illegali le relazioni omosessuali all’interno del paese.

Nel paese dell’Africa occidentale l’omofobia è ovunque e le persone transgender di solito vengono considerate gay.

Nel 2017 Fiatsi ha esposto per la prima volta i suoi autoritratti con il titolo Rituals of becoming e moltissime persone hanno affollato le gallerie del paese per vedere la mostra. Il suo lavoro riflette il modo in cui le persone lgbt+ in Ghana devono gestire vincoli legali e sociali per ritagliarsi uno spazio in cui esprimere le loro identità. Adesso, però, Fiatsi teme che a causa della proposta di legge anche questo piccolo spazio possa sparire. Se approvato, il nuovo provvedimento la esporrebbe al rischio di essere denunciata ogni volta che indossa un abito da donna.

“Dire che ho paura è un eufemismo, ma io sono ciò che sono”, dice Fiatsi, che gestisce una residenza artistica a Kumasi, la seconda città del Ghana. “È come aspettare di essere massacrati”, dice. Il Ghana è uno degli oltre trenta paesi africani in cui le relazioni omosessuali sono illegali e una sentenza di colpevolezza può portare a condanne fino a tre anni di carcere.

La proposta di legge

A novembre del 2021 un gruppo di parlamentari dell’opposizione ha introdotto la cosiddetta “legge sui valori familiari”, che imporrebbe pene detentive fino a dieci anni per chi fa attivismo in favore delle cause lgbt+, tra i tre e i cinque anni per le persone che “persistono” nella condizione di lesbiche, gay, non binarie, transgender e transessuali e anche per chi si sottopone o esegue interventi chirurgici per la riassegnazione di genere.

La proposta di legge, che gode di un ampio sostegno tra i parlamentari, ma per la quale non è ancora stata fissata una data per la votazione, include anche un provvedimento che costringerebbe alcune persone a intraprendere un “percorso terapeutico” per la conversione dell’orientamento sessuale. Secondo Amnesty international questo potrebbe costituire una violazione delle leggi contro la tortura del Ghana.