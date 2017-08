Viaggio dietro la facciata scintillante di Singapore

“Ma che storia sarà mai”, dice il tassista , “è una vicenda familiare che non c’entra niente con la politica di Singapore. Guarda come tutto funziona bene”. Peccato che secondo l’indice Gini, la società singaporiana sia decisamente tra le più diseguali al mondo.

Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, in questi giorni è sotto attacco. La pressoché inesistente opposizione parlamentare non c’entra nulla. Sono stati i suoi fratelli minori ad accusarlo pubblicamente di essersi appropriato della casa di famiglia che invece il padre – il defunto fondatore della patria, Lee Kuan Yew – voleva demolita dopo la propria morte: il vecchio Lee a quanto pare era contrario al culto della personalità e cercava di scongiurare l’effetto mausoleo. Ora, dicono Lee Hsien Yang e Lee Wei Ling – fratello e sorella cadetti – il “big brother onnipresente” (parole loro) fa invece lo gnorri e intende tenersi la magione regale, chiaro segno di abuso di potere. E Lee Hsien Loong ha pure lasciato intendere un prolungamento della dinastia al potere attraverso l’ingresso in politica del suo figlio maschio.

Sulle strade della città-stato, il tassista di origine cinese ma “singaporiano da tre generazioni” magnifica il primo ministro Lee, l’ordine, la sicurezza, l’ultima esercitazione collettiva per la festa nazionale del 9 agosto, giorno dell’indipendenza dall’impero britannico. Magnifica tutto. “Non è come da voi in Europa, dove avete la libertà di parola, il diritto di voto, ma poi rischiate le vita tutti i giorni”.

È un’oligarchia che si forma in un contesto costituzionale, ma la legge è usata proprio per affliggere l’avversario politico

Un articolo comparso sulla Far Eastern Economic Review nel 2006 denunciava che “il governo controlla enormi somme di denaro pubblico attraverso il Central provident Fund e la Government of Singapore investment corp, assolutamente non trasparenti. Controlla soprattutto la spesa per l’edilizia pubblica, in cui vive la maggior parte dei cittadini di Singapore, inoltre usa apertamente i fondi destinati alla ristrutturazione dei condomini come tangente nei distretti che votano per il partito dominante”.

Subito dopo la pubblicazione del pezzo, Lee padre e figlio denunciarono la rivista per diffamazione e vinsero la causa, stessa sorte toccata poi all’International Herald Tribune e al Bangkok Post, nonché a diversi oppositori politici. Questa è stata sempre la strategia dei Lee, nella loro applicazione di un “autoritarismo soft”, definizione non mia bensì accademica: sfinire gli avversari, colpendoli nel portafoglio. È un’oligarchia che si forma in un contesto costituzionale, ma la legge è usata proprio per affliggere l’avversario politico.

“Governing as gardening”, governare come fare giardinaggio, si intitola un saggio del 2011 uscito sul Journal of Citizenship Studies: “Queste società [asiatiche] hanno spesso sostituito lo stato di diritto con il dominio neoconfuciano della virtù, in cui i doveri del cittadino verso lo stato sono più importanti delle responsabilità dello stato verso il cittadino. Nell’ambito di queste politiche autoritarie, lo stato crea un sistema educativo che disciplina l’elettorato piuttosto che creare una cittadinanza informata, proprio perché c’è scarsa fiducia tra i leader e gli elettori. Il dovere del cittadino passivo è solo quello di consentire la legittimità del regime; il dovere dello Stato è quello di fornire sicurezza, eliminando gli elementi fastidiosi”.

Stai al tuo posto

È la spoliticizzazione di un’intera società. Che non contraddice l’immagine bella e rilassante di Singapore, che ti colpisce appena ci metti piede soprattutto se vieni dalla Cina: niente smog, niente pesantezze burocratiche, niente taxi che scompaiono tutti insieme all’improvviso lasciandoti ad annaspare nella notte in un’oscura periferia urbana. Davvero, la Svizzera del sudest asiatico.

L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, venuto qui in tournée con la sua squadra, l’ha perfino detto in conferenza stampa: “Ci tornerò sicuramente con la mia famiglia, è un posto eccezionale, complimenti sinceri alla sua amministrazione. Non si vede neanche una cartaccia per terra”.

E sì, manco una cartaccia e neppure un mozzicone.

Un altro singaporiano da generazioni mi racconta che una volta ha preso 300 dollari locali di multa (190 euro) perché ha buttato una cicca per terra. Era andato a pescare con un amico, avevano messo il campanellino sulla lenza e si stavano bevendo una birra e fumando una sigaretta in santa pace.