La repubblica popolare cinese delle sparizioni forzate

In cinese si chiama zhiding jusuo jianshi juzhu: sorveglianza residenziale in un luogo designato (Rsdl). La formula può ricordare gli arresti domiciliari, ma così non è. Inserita nel codice di procedura penale cinese nel 2012, serve a giustificare le detenzioni extragiudiziali. Non che prima non esistessero, però la gente spariva “illegalmente”. Ora invece è la legge che lo prevede. Con la “sorveglianza residenziale”, chiunque sia ritenuto un pericolo per la sicurezza nazionale può scomparire fino a sei mesi in centri di prigionia che operano al di fuori del sistema giudiziario e in regime di isolamento.

Un gruppo di attivisti che fa capo alla ong per i diritti umani Safeguard defenders ha pubblicato nel 2017 un libro che per la prima volta raccoglie undici testimonianze di persone che sono passate attraverso questo sistema di “sparizioni forzate”. S’intitola The people’s republic of the disappeared. Stories from inside China’s system for enforced disappearences.

Il giro di vite

Il libro è dedicato a Wang Quanzhang, un avvocato weiquan – cioè “per i diritti umani” – di cui non si hanno più notizie dal 3 agosto 2015, quando scomparve nell’ambito del “709”, un giro di vite che prende il nome dal giorno in cui cominciò, il 9 luglio di quell’anno. Si calcola che da allora circa 250 avvocati e attivisti per i diritti umani siano stati detenuti o interrogati.

Un weiquan è anche Teng Biao. Arrestato due volte negli anni precedenti all’Rsdl (nel 2008 e nel 2011) è autore dell’introduzione del libro. Ora vive negli Stati Uniti, da dove ha accettato di essere intervistato.

“L’Rsdl è una sparizione forzata”, spiega, “quindi è in conflitto con la costituzione cinese e viola le convenzioni internazionali sui diritti umani. Il nome è fuorviante, perché nasconde il fatto che è peggiore di una detenzione regolare, impone a chi ci finisce una forma estrema di isolamento e ha reso la tortura un fenomeno dilagante”.