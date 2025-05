Un quinto degli oceani è diventato più scuro negli ultimi vent’anni, afferma uno studio pubblicato su Global Change Biology. I ricercatori dell’università di Plymouth, nel Regno Unito, hanno usato i dati satellitari per valutare i cambiamenti nella zona eufotica, lo strato d’acqua superficiale in cui penetra abbastanza luce solare da permettere la vita degli organismi fotosintetici, che si estende per circa 200 metri.

È risultato che nel periodo tra il 2003 e il 2022 la profondità di questa fascia si è ridotta nel 21 per cento degli oceani del pianeta, ovvero 75 milioni di chilometri quadrati. Nel 9 per cento della superficie oceanica la zona si è assottigliata di almeno cinquanta metri, mentre nel 2,6 per cento la riduzione è arrivata a cento metri.

In altre parti degli oceani, equivalenti al 10 per cento del totale, la profondità della zona eufotica è invece aumentata nel periodo preso in esame.