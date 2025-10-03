In Europa lo sviluppo immobiliare, turistico e industriale consuma l’equivalente di seicento campi da calcio di suolo al giorno, rivela l’inchiesta Green to Grey, realizzata da un gruppo di giornalisti provenienti da undici paesi europei.

Gli autori dell’inchiesta hanno applicato per la prima volta su larga scala in Europa il metodo usato per monitorare la deforestazione in Amazzonia, basato sull’analisi delle immagini satellitari.

Hanno così scoperto che tra il 2018 e il 2023 in Europa sono stati consumati novemila chilometri quadrati di terra, una superficie pari a quella dell’isola di Cipro. Dei 1.500 chilometri quadrati persi ogni anno, 900 sono aree naturali e 600 terreni agricoli.

La Turchia è di gran lunga il paese con il consumo di suolo più elevato, con 1.860 chilometri quadrati scomparsi tra il 2018 e il 2023, seguita dalla Polonia e dalla Francia. L’Italia è al sesto posto, con 479 chilometri quadrati. In rapporto alla superficie gli stati più colpiti sono invece i Paesi Bassi e il Belgio.