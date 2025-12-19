Secondo il centro studi Ember , nel 2025 per la prima volta è stata prodotta più energia elettrica dalle fonti rinnovabili che dal carbone.La Iea sottolinea che le sue stime hanno ampi margini d’errore.

Il consumo globale di carbone sta raggiungendo il picco e potrebbe cominciare a calare nei prossimi cinque anni, afferma l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) nel suo rapporto Coal 2025 .

Secondo il nuovo piano quinquennale che sarà presentato a marzo il paese dovrebbe cominciare a ridurre i suoi consumi di carbone e di petrolio tra il 2026 e il 2030, ma recentemente il testo è stato riformulato per ammettere la possibilità che continuino a crescere fino alla fine del decennio.

Il paese dove la domanda di carbone crescerà più rapidamente nei prossimi cinque anni è l’India, con 225 milioni di tonnellate in più, seguita da Indonesia e Vietnam.

Nell’Unione europea il calo del consumo del 2025 sarà molto meno marcato rispetto agli anni precedenti, a causa della siccità che ha ridotto la produzione di energia elettrica, ma entro il 2030 dovrebbe arrivare a 153 milioni di tonnellate in meno.