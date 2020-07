L’estate del 2020 per la musica dal vivo sarà molto diversa dalle altre. Rispetto a qualche mese fa, la pandemia di covid-19 è in parte sotto controllo, ma il virus circola ancora e le regole sul distanziamento sociale resteranno in vigore ancora per un po’. Chi organizza concerti quindi non ha molte alternative: o sta fermo (chi si occupa di grandi eventi è costretto a farlo) oppure organizza degli spettacoli a capienza ridotta, con i posti distanziati e produzioni ridotte all’osso, gli unici che si possono fare in questa fase storica.

I grandi promoter – come Live Nation, D’Alessandro e Galli e Vivo – sembrano aver scelto la prima ipotesi, rinviando di un anno i concerti previsti per quest’estate. E quindi niente Billie Eilish, niente Pearl Jam, niente Thom Yorke, ci si vede nel 2021. Alcune date, come quella di Kendrick Lamar a Roma, sono ancora nel limbo tra la cancellazione e il rinvio, mentre quella di Paul McCartney è stata cancellata, non senza parecchie polemiche.

I promoter indipendenti invece sembrano i più attivi, e hanno messo in moto diversi eventi interessanti. Com’era scontato, quest’estate non ci saranno molti artisti stranieri nei cartelloni dei concerti nel nostro paese. Largo agli italiani, quindi. I biglietti in vendita per gli eventi saranno pochi, quindi il consiglio è di organizzarsi per tempo, e saranno rispettate le misure di distanziamento, quindi solo i congiunti potranno sedersi vicini. E la montagna, più degli altri posti, diventerà il luogo ideale per ospitare i festival, con concerti di pomeriggio, ma anche all’alba e al tramonto.

Tra gli artisti più attivi, che suoneranno ai festival e non solo, vanno segnalati Diodato, Elodie, Paolo Fresu e Brunori Sas. Vi capiterà di trovare spesso i loro nomi in mezzo a questa lista.

Lombardia e nord Italia

Ogni anno a maggio al Magnolia di Segrate c’è il festival Miami, che raccoglie il meglio della musica indipendente italiana. Quest’anno l’evento è saltato a causa del coronavirus e gli organizzatori hanno deciso di mettere in piedi la rassegna Cuori impavidi, in programma alle tribune dell’Idroscalo di Milano. Dopo il concerto di Generic Animal del 16 luglio ci sarà spazio, tra gli altri, per Tre Allegri Ragazzi Morti (20 agosto), Francesca Michielin (27 agosto) e Pop X (6 agosto). La rassegna si chiuderà il 10 settembre con uno show ancora da annunciare.

Spostiamoci in Piemonte. A Torino questa estate era prevista un’edizione molto interessante del Todays Festival (con Grace Jones e altri) che è stata rinviata al 2021. Il Todays però ha deciso di organizzare lo stesso qualcosa: il 3 settembre nel cortile dello spazio Combo il cantautore Andrea Laszlo De Simone si esibirà insieme alla sua orchestra per portare dal vivo il disco Immensità. De Simone sarà in tour anche da altre parti questa estate, da Grottaglie a Firenze.

A Baveno, nella cava Roncino di Oira, a Montecrestese e in altri luoghi tra il lago Maggiore e la val d’Ossola è in programma la diciannovesima edizione di Tones of the stones, tra musica, cultura e danza. Al festival suoneranno tra gli altri Nicolas Jaar (25 luglio), Paolo Fresu (23 luglio) e Gang of Ducks.

Sempre nella val d’Ossola si terrà Musica in quota, un festival alpino che ospiterà musica jazz, classica ed etnica e che organizza alcuni eventi proprio in collaborazione con Tones of the stones.

Risaliamo un po’ e andiamo in Friuli-Venezia Giulia, dov’è atteso l’evento No borders, che si tiene sui monti del Tarvisiano, al confine tra Italia, Austria e Slovenia: nel cartellone spiccano Manu Chao (7 agosto), Mannarino (8 agosto) e Brunori Sas (25 luglio).

A Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, si svolgerà invece il Sexto ‘Nplugged (7-9 agosto): la line up sarà composta da Low Roar, Teho Teardo e il trio di Copenhagen Efterklang.

In Valle d’Aosta invece è già in corso il Musicastelle Outdoor, aperto l’11 luglio dal concerto di Diodato. Si prosegue il 18 luglio con Elodie e il 25 luglio con Niccolò Fabi.

Anche l’evento centrale dell’estate veneta sarà in montagna: Musica tra le nuvole (5-6 settembre) ospiterà tra gli altri Venerus, Nu Guinea, Ginevra e Fadi.

Andiamo in Emilia Romagna. A Sant’Agata Bolognese, appena fuori Bologna, sono da segnalare i concerti di Daniele Silvestri, Max Gazzé e Paolo Fresu.

L’Hana-Bi di Ravenna, casa del Beaches Breew, non si è fatto scoraggiare e organizzerà comunque concerti ed eventi culturali: per il momento spicca Paolo Benvegnù il 10 agosto.

A Cesena invece ci sarà l’ottava edizione di A Cielo Aperto, che si svolgerà dal 18 luglio al 1 settembre tra la Rocca Malatestiana di Cesena e Villa Torlonia a San Mauro Pascoli: sul palco saliranno, tra gli altri, The Comet Is Coming, Nouvelle Vague e Calibro 35.