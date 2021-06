Dopo più di un anno di pandemia l’industria musicale, soprattutto quella legata ai concerti, è ancora in una situazione molto delicata, ma la prossima estate ci potrebbe essere il primo passo verso la ripresa definitiva. Come nel 2020, i casi di covid-19 sono sensibilmente in calo, ma c’è un alleato in più: i vaccini. Sarà forse questo aspetto ad aver spinto molti organizzatori ad annunciare già festival, rassegne e tour, che si svolgeranno ovviamente con il distanziamento e l’obbligo di mascherine ma, grazie al fatto che gli eventi si terranno all’aperto, sarà forse possibile aumentare leggermente le capienze rispetto al 2020. Insomma, anche se la pandemia è ancora in corso questa estate ci saranno tanti live a cui partecipare. Attenzione però, visti i pochi posti molti biglietti sono già esauriti o lo saranno presto, anche se non è escluso che le disponibilità di posti potrebbero aumentare con il miglioramento (si spera) della situazione sanitaria.

Non ci saranno grandi eventi. Niente concerti negli stadi e nelle grandi arene. E pochi artisti stranieri da ascoltare. Ci saranno tanti italiani in molte piccole e medie località, che si prendono una rivincita sulle grandi città. I concerti in montagna, per esempio, come nel 2020, potrebbero essere una soluzione per chi vuole godersi la musica in un contesto diverso dal solito.

Oltre a seguire i programmi di festival e rassegne, vale la pena guardare i tour dei singoli artisti. Ce ne sono alcuni che gireranno l’Italia in lungo e in largo, e quindi li troverete nominati molto spesso nella guida. Qualche nome? Colapesce e Dimartino, Iosonouncane, Diodato, Vinicio Capossela, Emma, Venerus e Niccolò Fabi.