Sons of Kemet, Pick up your burning cross

Edward Colston era un mercante di schiavi britannico del seicento. Nel 1895 la città di Bristol eresse una statua in suo onore. È rimasta in piedi fino al 7 giugno 2020, quando migliaia di manifestanti antirazzisti l’hanno gettata in mare, a pochi giorni di distanza dalla morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso dal poliziotto bianco Derek Chauvin a Minneapolis. C’è un filo che lega il movimento Black lives matter statunitense a quello britannico: la comunità nera si mobilita, a New York come a Londra.

E se c’è un referente musicale credibile per questi due mondi, quello è Shabaka Hutchins. Sassofonista e clarinettista cresciuto tra Londra e le Barbados, Hutchins è il leader di tre progetti molto interessanti: Shabaka and the Ancestors, The Comet is Coming e Sons Of Kemet. In passato ha collaborato con la Sun Ra Arkestra, gli Heliocentrics e non solo. La sua musica è da molto contaminata: mescola jazz, dub e tradizione africana. Si distingue per una forza percussiva non comune, che diventa evidente nelle sue trascinanti performance dal vivo.

Dopo Your queen is a reptile, manifesto antimonarchico e antirazzista, i Sons of Kemet sono tornati con Black to the future, un album che lo stesso Shabaka ha definito un poema sonoro frutto della “rabbia, frustrazione e percezione emersa dopo la morte di George Floyd e le proteste di Black lives matter”. Anche i titoli delle canzoni, messi in fila, sono un mini poema sull’identità nera.

Sono i due percussionisti e il sassofono di Hutchings ad aprire le danze del disco nella splendida Field negus, che ruota attorno allo spoken word del poeta Joshua Idehen, cantore di una rivoluzione che rifiuta l’uguaglianza di comodo offerta dai bianchi, di una rivolta “in sella a un cavallo nero”. La poeta Moor Mother e la clarinettista Angel Bat Dawid (che a novembre ha pubblicato uno splendido disco dal vivo) invece animano la trascinante Pick up your burning cross, mentre il rapper Kojey Radical e la cantante Lianne La Havas arricchiscono il singolo Hustle. Ma anche gli episodi strumentali, come In remembrance of those fallen, funzionano molto bene.

Il jazz di Hutchings è unico, non solo nel panorama britannico. E Black to the future è uno dei dischi migliori della sua giovane ma molto prolifica carriera. Il suono non è mai accessorio al messaggio politico, ne è parte integrante. Musica che affronta il passato, e lo supera. Come chi ha il coraggio di buttare giù una statua che non lo rappresenta.