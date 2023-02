Philip Selway è bloccato nel traffico di Londra. Pensava di arrivare a casa in tempo per l’intervista, invece si è dovuto accostare al lato della strada per collegarsi su Zoom dal telefono. Dal finestrino filtra una luce fioca, probabilmente il tempo è nuvoloso. Selway porta un elegante cappotto beige con il bavero alzato e un paio di occhiali dalla montatura rossa, sembra un gallerista londinese. In effetti vive nella capitale britannica, ma è nato a Oxford e non fa certo il gallerista. È il batterista di una delle band più importanti della storia della musica: i Radiohead. E chi conosce bene la band sa che la sezione ritmica, costituita da Selway insieme al bassista Colin Greenwood, è uno dei suoi punti di forza.

Philip Selway però è anche altro. Suona la chitarra e compone canzoni da quando era adolescente. Dal 1991, quando i Radiohead hanno firmato il loro primo contratto discografico con la Emi, si è concentrato di più sulla batteria, ma nel corso degli anni ha messo da parte molti brani, pensando che prima o poi gli sarebbe piaciuto fare un disco solista. C’è riuscito nel 2010, quando è uscito Familial. Da quel momento, nei periodi di pausa della band, ha continuato a coltivare la sua carriera parallela, pubblicando album, colonne sonore cinematografiche e firmando le musiche per gli spettacoli della compagnia di danza contemporanea Rambert.

Il suo terzo album solista Strange dance, in uscita il 24 febbraio, sembra nato proprio da queste esperienze con il mondo del cinema e della danza. È un disco crepuscolare e confidenziale, che parla di sogni e notti insonni, con toni ambient e sontuosi arrangiamenti a base di archi e sintetizzatori. Il suo autore lo definisce “un rifugio sicuro” e spiega: “Lavorando con la Rambert mi è capitato di fare delle chiacchiere interessanti con alcuni ballerini e di sperimentare strutture musicali nuove. Questo mi ha dato la spinta iniziale per concepire Strange dance”, spiega Selway con voce gentile e un impeccabile accento british. “Molti brani hanno un andamento in crescendo sostenuto dagli archi, come The heart of it all, mentre altri, come What keeps you awake at night, sono nati con chitarra e voce ma una volta in studio sono diventati più complessi e stratificati. Stavolta, più che i Joy Division o i Velvet Underground, tra i miei punti di riferimento c’era il compositore britannico John Barry”.

C’è una cosa curiosa in Strange dance: Philip Selway non suona quasi mai la batteria. E lui spiega perché: “Non è la prima volta che succede. In Familial, il mio esordio solista, avevo collaborato con il batterista dei Wilco Glenn Kotche. Stavolta avevo cominciato io a suonarla, ma qualcosa non mi convinceva, mi avrebbe tolto troppo tempo ed energie. Così ho parlato con la produttrice del disco, Marta Salogni, e lei mi ha suggerito di chiamare Valentina Magaletti. Valentina è una bravissima batterista e percussionista, molto veloce e ispirata. In poche session abbiamo registrato molto materiale. È stato un punto di svolta delle registrazioni. E poi è bello sedersi e vedere qualcun altro che suona il tuo strumento tirando fuori idee interessanti. Quando faccio i miei dischi solisti mi piace fare un po’ il supervisore”.