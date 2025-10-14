Nell’autunno del 1981 il successo aveva reso Bruce Springsteen un uomo solo. Pochi mesi prima il singolo Hungry heart, una canzone con una melodia allegra e orecchiabile sulla storia di un padre che abbandona la famiglia da un giorno all’altro, era finito nei primi cinque posti della classifica statunitense. Per lui era la prima volta. Il tour del disco che conteneva quel brano, The river, era stato un trionfo, anche per la E Street Band. Ormai era chiaro che con il prossimo disco sarebbe diventato una rockstar di fama mondiale.

Tutti erano pronti al grande salto: la sua casa discografica, i suoi collaboratori, i suoi fan. Tutti tranne Springsteen. Come raccontava lo stesso cantautore nello splendido libro di Warren Zanes Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska (Jimenez 2024), qualcosa in lui si era rotto: “Arrivavo da The river e finalmente avevo abbastanza soldi da pagarmi i debiti, una cosa che mi rendeva unico nel mio piccolo quartiere. Vivevo ancora lì. Per cui stavo affrontando la cosa, i miei sentimenti parecchio contrastanti sull’essere così distante dalla gente con cui ero cresciuto e della quale scrivevo. Stavo cercando di capire come affrontare tutto questo. E per moltissimo tempo ho vissuto il tutto con senso di colpa”.

In quel periodo riusciva a essere felice solo sul palco. Nel resto del tempo era cupo, solitario e tormentato dai fantasmi del suo passato, in particolare dal rapporto complicato con suo padre, Douglas, un uomo martoriato dalla depressione, taciturno, alcolizzato e a volte verbalmente violento con lui e la madre. Per affrontare quelle ombre il cantautore si era isolato in una casa affittata a Colts Neck, un piccolo centro abitato del New Jersey, portandosi una chitarra acustica e un registratore a quattro piste su cassetta. Lì, in una camera da letto con la moquette a pelo lungo, realizzò il suo disco al tempo stesso più minimalista e poetico: Nebraska. Un album pubblicato nel settembre 1982, che ancora oggi molti fan considerano il migliore della sua carriera.

È proprio da questa crisi, analizzata in modo efficace nel libro di Zanes, che il regista e produttore Scott Cooper – già autore di un film sul mondo della musica, Crazy heart, con Jeff Bridges – è partito per realizzare il suo nuovo film, Springsteen. Liberami dal nulla, in uscita nelle sale italiane il 23 ottobre. Sul grande schermo il Boss è interpretato da Jeremy Allen White, protagonista della serie The bear.