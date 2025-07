“Oggi la natura della lettura è cambiata”, ha scritto Joshua Rothman sul New Yorker in un saggio piuttosto discusso (online, ovviamente). Molti leggono ancora libri e giornali di carta, ma altri ci rinunciano per trascorrere “le serate su Apple news e Substack, prima di lasciarsi trasportare dal fiume pigro di Reddit”. Inoltre, “la presenza in agguato di YouTube, Fortnite, Netflix e altre piattaforme fa sì che, una volta cominciato a leggere, bisogna continuamente scegliere di non interrompersi”.

Sono tempi complicati per la letteratura. Di anno in anno le vendite dei libri diminuiscono , aggravando una situazione che è peggiorata dopo i buoni numeri registrati durante la pandemia di covid-19. La centralità di romanzi e saggi nel consumo culturale è da tempo messa in discussione da altri prodotti, a partire dalle serie tv. Lo è anche quella degli intellettuali, la cui voce davanti alle tragedie di oggi rimane inascoltata, come ha scritto la giornalista turca Ece Temelkuran. Inoltre, l’azione predatoria dei social network sulla nostra attenzione, insieme alla possibilità di essere sempre esposti agli stimoli che ci arrivano da internet, ha ridotto di gran lunga il tempo e la capacità di concentrarsi su letture lunghe e complesse.

E allora che posto ha la letteratura in questo nuovo scenario? A questa domanda ha dato una risposta interessante Teju Cole nel suo nuovo libro Carta nera. Scrivere in tempi bui (Einaudi 2025).

Inquadrare Cole non è semplice. Recensendo il suo ultimo romanzo Tremore (Einaudi 2024), il New York Times lo ha definito “romanziere, saggista, critico, fotografo e docente”, aggiungendo che “la maggior parte degli scrittori o degli artisti si accontenterebbe di uno o due di questi titoli”, ma non lui.

Il romanzo Città aperta (Einaudi 2013), costruito sulle digressioni filosofiche e le passeggiate a New York di un personaggio che somiglia molto all’autore, lo aveva fatto conoscere a livello internazionale, spingendo diversi critici ad accostare il suo nome a quello di classici come W. G. Sebald. I suoi lavori fotografici, esposti in tutto il mondo e raccolti in vari libri, somigliano a degli appunti di viaggio, in cui le foto sono spunti per ulteriori riflessioni e digressioni.

Carta nera permette di entrare nella sua testa, facendo intravedere come si formano certe sue idee e analisi. Si va dal reportage al memoir, fino all’elegia per figure chiave come John Berger ed Edward Said. La scrittura non rinuncia al lirismo e ad accenni di enfasi, ma tutto è sempre misurato in nome della chiarezza.