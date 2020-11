Quando in aprile e maggio la prima ondata di casi di covid-19 si è attenuata, in molti paesi, dalla Nuova Zelanda alla Norvegia al Giappone, le scuole hanno riaperto e il virus è rimasto perlopiù sotto controllo. Le autorità sanitarie e scolastiche hanno esultato, perché pensavano che gli enormi vantaggi dell’istruzione in presenza superassero il rischio di diffusione del virus tra i bambini e gli insegnanti, e dalle scuole alle comunità più in generale.

Di conseguenza molti paesi che all’inizio si erano mossi con cautela, in agosto e settembre hanno riaperto le porte delle aule. Nel Regno Unito, in Danimarca e nei Paesi Bassi, le scuole sono passate dall’alternare piccoli gruppi di studenti alle classi complete. Città come Montréal, in Canada, che avevano tenuto le scuole chiuse, hanno accolto di nuovo gli studenti. A Manaus, in Brasile, una città con un numero di morti per covid-19 tra i più alti al mondo, più di centomila studenti sono tornati in classe. Negli Stati Uniti, gli adolescenti sono tornati ad affollare i corridoi delle scuole in Georgia, Iowa e Texas.

Ma adesso la situazione è molto diversa: in molte zone il contagio è salito a livelli ancora più alti rispetto all’inizio dell’anno.

Un quadro complesso

A luglio, Science ha esaminato i dati per lo più incoraggianti che arrivavano dalle prime riaperture delle scuole in aree con una diffusione minima del virus. Oggi, il controllo delle aperture scolastiche nei paesi dove i contagi sono in ripresa dipinge un quadro più complesso dei rischi che si corrono e di come potrebbero essere affrontati.

Il virus ha messo in luce le disparità tra i paesi e all’interno dei vari stati, e una delle più inquietanti è quella nel campo dell’istruzione. In molti paesi, come l’India, il Messico e l’Indonesia, la maggior parte delle scuole è ancora chiusa. Negli Stati Uniti, gli studenti iscritti alle scuole pubbliche delle grandi città, da Los Angeles a Chicago, che anche in tempi normali possono avere difficoltà a fornire abbastanza sapone e carta igienica, continuano a studiare da casa, mentre le ricche scuole private hanno installato tendoni per fare lezione all’aperto e hanno assunto più insegnanti per ridurre le loro classi già piccole. “Le disuguaglianze tra una scuola e l’altra sono imperdonabili e strazianti”, dice Tom Kelly, preside della Horace Mann school, una scuola privata di New York City che ha avuto a disposizione molte risorse per riaprire.

I primi dati, spesso raccolti da ricercatori con figli in età scolare o con un coniuge insegnante, fanno pensare che le scuole possono rimanere aperte anche di fronte a una significativa diffusione del virus all’interno della comunità, se ci sono rigide misure di sicurezza e volontà politica. Molti paesi stanno chiudendo ristoranti, bar e palestre e implorano i loro cittadini di evitare gli eventi sociali per contenere il contagio e poter mantenere aperte le scuole. Ma a volte, questo non è sufficiente: di fronte al numero vertiginoso di casi in ottobre e all’inizio di novembre la Repubblica Ceca, la Russia e l’Austria le hanno richiuse.

“Penso che le scuole dovrebbero essere le ultime a chiudere”, afferma Michael Wagner, un ecologo dei microrganismi presso l’Università di Vienna, che fa parte di un consorzio di atenei impegnati a studiare la prevalenza del virus nelle scuole austriache. Ma avverte che è un pio desiderio pensare che le scuole aperte non possano aumentare la diffusione del virus. La loro chiusura può essere “una delle misure più potenti che abbiamo, ma anche una delle più costose” per gli alunni.

In Austria, le scuole sono rimaste aperte fino al 17 novembre. Ma altri paesi, come la Corea del Sud e l’Australia, ne hanno chiuse molte al primo segnale di aumento dei casi perché le autorità volevano evitare anche la modesta trasmissione che avviene al loro interno. “Il dibattito sull’opportunità o meno di aprire o chiudere le scuole in questo momento è abbastanza polarizzato”, afferma Nisha Thampi, una specialista di malattie infettive pediatriche presso il Children’s hospital dell’Eastern Ontario. “Le persone interpretano i dati in un modo o nell’altro per giustificare un fine o un altro.”

Quanto sono comuni i focolai scolastici?

Genitori e insegnanti sono sempre più preoccupati della silenziosa diffusione del virus nei corridoi e nelle aule. La maggior parte delle scuole ha introdotto misure di sicurezza come l’obbligo delle mascherine e il distanziamento fisico per impedire che scoppi un focolaio se uno studente o qualcuno del personale portasse il covid-19 all’interno dell’edificio. Ma con i casi in aumento in molte comunità, queste misure di contrasto non sono sufficienti. “Siamo sempre sulle spine”, dice Bradford Gioia, preside della Montgomery Bell academy di Nashville, nel Tennessee, una scuola superiore maschile con 800 studenti.