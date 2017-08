I robot possono diventare una forza distruttrice?

Tra Elon Musk e Mark Zuckerberg è in corso un acceso dibattito sull’ipotesi che l’intelligenza artificiale possa diventare una forza distruttrice. Musk, il capo della Tesla e della Space X che da tempo si preoccupa per il futuro potenzialmente apocalittico annunciato dall’intelligenza artificiale, è tornato sull’argomento, lanciando un appello per avere regole che affrontino in maniera più attiva la questione. “Continuo a suonare il campanello d’allarme”, ha detto alle persone presenti a un incontro dell’Associazione nazionale dei governatori che si è tenuto a luglio. “Ma finché non vedono i robot che scendono in strada a uccidere le persone, le persone non sanno come reagire”.

Zuckerberg, capo di Facebook, ha fatto avere la sua risposta nel corso di una trasmissione di Facebook Live, definendo Musk una persona che dice sempre no e accusandolo di diffondere paure apocalittiche e inutilmente cupe. “La realtà è che, in un certo senso, trovo la cosa piuttosto irresponsabile”, lo ha rimproverato Zuck. Musk ha poi replicato su Twitter: “Ho parlato con Mark della cosa. La sua comprensione della materia è limitata”.

Gli interessi in gioco per Musk

Vedere gli amministratori delegati di due aziende tecnologiche quotate in borsa azzuffarsi in questo modo è un fatto inedito. Le provocazioni aperte tra figure pubbliche sono normalmente riservate alle personalità da rotocalco o alle celebrità più litigiose. Ma dopo tutto siamo nel 2017, un’epoca in cui il presidente cerca di governare via Twitter, ed è necessario modificare i propri parametri. Rapper e stelle dei reality litigano perché la loro prosperità è direttamente legata alla loro immagine pubblica. E oggi questo vale anche per i dirigenti d’azienda. Lo scontro tra Musk e Zuckerberg non riguarda le idee. Sono le loro identità personali a scontrarsi, al fine di favorire i loro futuri interessi.

Ho scritto in passato che l’espressione “intelligenza artificiale” è ormai così abusata da aver perso ogni significato. Come giàaccaduto per “algoritmo”, esperti di tecnologia, imprenditori e giornalisti maneggiano il concetto come una bacchetta magica che trasforma dei normali software e dispositivi informatici in meraviglie in grado di salvare (o di distruggere) il mondo. E vista la lunga tradizione di meraviglia e paura che l’intelligenza artificiale ha nella fantascienza, le persone sono spinte a credere che essa produrrà risultati utopici o distopici.