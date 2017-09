Viviamo già dentro un computer

Le imposizioni del mercato, tuttavia, non sono l’unica spiegazione. Il lato informatico degli oggetti è diventato un obiettivo a sé stante, e non più un mezzo per raggiungere un obiettivo. Mano a mano che si trasmette dalle scrivanie alle tasche, alle macchine fotografiche, alle auto e ai lucchetti, il piacere che le persone dimostrano per i computer si trasferisce velocemente ad altri oggetti ordinari. E più usiamo i computer per fare qualunque cosa, più la vita sembra incompleta quando non li usiamo.

Perché? Una risposta è che i consumatori comprano quello che trovano in vendita e i produttori sono smaniosi di rendere i loro dispositivi più tecnologici. In questo modo ottengono più profitti, più controllo e possono sfruttare a loro vantaggio l’obsolescenza programmata degli oggetti. Inoltre, attraverso questi dispositivi creano un mercato secondario per la raccolta dei dati. Roomba, per esempio, spera di ricavare dal movimento dei suoi aspirapolvere robotizzati delle planimetrie degli appartamenti da rivendere come dati commerciali.

Questo basta per far sembrare nuovi oggetti già noti, almeno per un po’, finché non arrivano i dubbi. Nessuno ha davvero bisogno di lucchetti intelligenti o bombole del gas intelligenti. E sicuramente nessuno ha bisogno di oggetti meno sicuri di quelli precedenti. Eppure le persone continuano a desiderarli. Esistono miliardi di dispositivi connessi a internet e il loro mercato potrebbe raggiungere un valore di 250 miliardi di dollari entro il 2020.

Improvvisamente, tutto è un computer. I telefoni, naturalmente, e i televisori. Ma anche tostapane, lucchetti, monitor per controllare i bambini, spremiagrumi, campanelli di casa e griglie a gas. Perfino rubinetti , tubi per annaffiare e spinner . I gadget cosiddetti intelligenti sono ovunque, e contribuiscono a diffondere il vangelo informatico anche negli oggetti di uso quotidiano.

La tendenza si è diffusa rapidamente. Alcuni anni fa un albergo elegante nel quale alloggiavo pubblicizzava il fatto che le sue chiavi elettroniche sarebbero state presto sostituite dagli smartphone. Oggi qualsiasi stanza della catena Hampton Inn può essere aperta con l’app della Hilton. Sono disponibili anche versioni elettroniche delle chiavi di casa. Una di queste misura per quanto tempo le porte rimangono chiuse: un dato del quale non avevo mai considerato la utilità.

Ma ora che i dispositivi e i servizi connessi a internet sono sempre più la norma, il senso del ridicolo è ormai superato. Nuovi tostapane promettono di aiutare le persone a “tostare in modo più intelligente”. Lucchetti per bici connessi agli smartphone promettono di “eliminare il fastidio e la frustrazione di perdere le chiavi o dimenticare la combinazione” alla modica cifra di 150 dollari. Poi c’è Nest, il termostato intelligente creato dall’ingegnere che ha progettato l’iPod. L’azienda, comprata da Google, produce anche delle telecamere di sicurezza domestica collegate alla rete che possono trasmettere video al telefono dei proprietari. Marchingegni un tempo di nicchia, come i monitor per controllare i bambini, oggi promuovono l’accesso a internet come un servizio essenziale.

Avevo sempre pensato che dispositivi del genere fossero ridicoli e che chi li aveva progettati non se ne rendeva conto, oppure non se ne preoccupava. Perché usare un computer per misurare i livelli del gas quando esistono apparecchi molto più economici?

Come ha recentemente ironizzato lo scrittore Nicholas Carr, non sono questi i robot che ci avevano promesso . Auto volanti, case robotizzate e viaggi più veloci della luce non esistono ancora. Nel frattempo, i nuovi sogni del futuro prossimo prevedono che esseri umani e macchine possano fondersi, attraverso il biohacking o la coscienza simulata. Anche questo futuro sembra molto lontano, forse impossibile. Questa sua lontananza potrebbe attenuare la paura di un’apocalisse legata all’intelligenza artificiale, ma anche oscurare una certa verità sul ruolo delle macchine nel destino dell’umanità. E cioè che i computer sono già dominanti, che la vita umana si svolge già all’interno dei loro confini e che le persone sono soddisfatte di questa situazione.

Prendete i campanelli delle porte. Quelli normali chiudono un circuito che attiva un elettromagnete, il quale muove un pistone che fa suonare un campanello. Un campanello intelligente chiamato Ring invece sostituisce questo bottone con una scatola che contiene un sensore di movimento e una telecamera. Bella idea. Ma secondo alcuni utenti, Ring a volte non è in grado di suonare il campanello, oppure lo fa con un discreto ritardo, o addirittura in assenza di visitatori, come un poltergeist. Questo genere di cose è così comune che esiste un account Twitter, Internet of shit , che elenca i difetti dei gadget connessi.

Questi dispositivi pongono numerosi problemi. Il primo è il costo. Un lucchetto per la bicicletta, proprio come un misuratore di gas a basso costo, è un oggetto di uso comune. Di solito costa tra i dieci e 15 dollari, un decimo del prezzo di un lucchetto tecnologico come quello della Nokē.

Ma Turing non ha mai affermato che le macchine possano pensare, e tantomeno che possano farlo come la mente umana. Ha semmai ipotizzato che le macchine siano in grado di esibire un comportamento persuasivo. Cioè che le macchine siano capaci di spacciarsi per qualcosa di diverso . Con i progressi dell’informatica, “superare” il test di Turing è diventato sinonimo di successo, come in un’esame di abilitazione professionale, invece che di capacità di interpretare un ruolo in modo verosimile.

Nel suo articolo del 1950 Turing descriveva il “gioco dell’imitazione”. Due persone, un uomo e una donna, si sistemavano dietro due porte chiuse, mentre un’altra persona all’esterno gli rivolgeva delle domande nel tentativo di capire chi fosse chi. Turing immaginò poi una versione nella quale uno dei giocatori dietro le porte fosse un essere umano e l’altro una macchina, per esempio un computer. Quest’ultimo supera la prova se l’interlocutore umano non riesce a dire chi sia chi. Nella sua versione istituzionalizzata il test di Turing, come è noto, ha finito per concentrarsi su personaggi computerizzati, i precursori delle chatbot che troviamo oggi su Twitter e Facebook Messenger. Esiste persino una gara annuale dedicata a loro . Alcune persone continuano ancora oggi a considerare questo test un metodo legittimo per individuare un’intelligenza artificiale.

Scegliamo i computer come intermediari per il piacere di usarli, non solo perché ci aiutano a risolvere dei problemi

Questa errata interpretazione potrebbe aver segnato la fine della visione di Turing sui computer come macchine credibili. Ma Turing ha anche fatto sì che la persuasione diventasse un ingrediente strutturale degli hardware dei computer. Nel 1936 elaborò una macchina concettuale che manipola dei simboli su un nastro in base a una serie finita di regole. La macchina possiede una testina capace di leggere e scrivere simboli su alcune porzioni del nastro. Ogni simbolo corrisponde a un compito, come scrivere o cancellare, che la macchina esegue prima di muoversi su un’altra porzione del nastro.

Questo procedimento, noto come la macchina di Turing universale, è diventato un modello di procedura informatica. Dopo una serie di revisioni effettuate da John von Neumann e altre persone, la procedura si è evoluta diventando il computer a programma memorizzato, ovvero una macchina che conserva nella sua memoria non solo i dati ma anche le istruzioni di programmazione.

Nella storia dell’informatica, la macchina di Turing è generalmente considerata un’innovazione autonoma rispetto al test di Turing. Ma le due cose sono collegate. Nella scienza informatica generale è previsto che una macchina sia in grado di simulare una qualsiasi macchina di Turing. Una macchina di Turing, e quindi un computer, è una macchina che finge di essere un’altra macchina.

Pensate ai sistemi informatici che usate ogni giorno. Rappresentano tutti un tentativo di simulare qualcos’altro. Così come le macchine pensanti originali di Turing si sforzavano di farsi passare per un uomo o una donna, un computer cerca di spacciarsi, in un certo senso, per qualcos’altro. Come una calcolatrice, per esempio, oppure un diario di bordo, una macchina da scrivere, un telefono, una macchina fotografica, una vetrina o un bar.

Dopo un certo tempo, le macchine efficacemente simulate prendono il posto delle macchine che hanno originariamente imitato. Il programma di videoscrittura non è più solo la simulazione di una macchina da scrivere o di una segretaria, ma uno strumento a pieno titolo usato per produrre materiali scritti di ogni tipo. Quando prosperano, le macchine simulate diventano semplicemente delle macchine.

Oggi è questa l’attività principale di tutto il mondo dell’informatica. Non esistono molte attività lavorative o ludiche di cui i computer non si occupino. E così facendo il computer si allontana dalle sue origini, quando era un mezzo per ottenere la manipolazione di simboli con finalità produttive e creative, e diventa un’attività a pieno titolo. Oggi le persone non si rivolgono ai computer per svolgere delle attività, ma fanno delle cose che gli permettono di usare i computer.

***