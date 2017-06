Piccoli stravolgimenti in vista delle elezioni amministrative

C’è chi comunque ha provato e sta ancora provando a superare la barriera. Basta scorrere, per esempio, le liste dei candidati alle elezioni amministrative dell’11 giugno per scorgere nomi che un tempo sarebbero stati definiti esotici, ma che oggi fanno parte a pieno titolo del panorama politico italiano.

Nella politica italiana, la presenza di migranti e figli di migranti è ostacolata dal difficile accesso alla cittadinanza , il vero muro da abbattere per poter un giorno ottenere una piena partecipazione alla vita democratica e politica. La riforma della cittadinanza , come ben noto, è ferma al senato e non si sa bene che fine farà. La sorte dei figli di migranti, nati e/o cresciuti nel paese, è sospesa. Se le norme fossero approvate, oltre un milione di persone , tra cui 120mila maggiorenni, avrebbero diritto alla cittadinanza italiana.

Oltre le apparenze e i muri Apparentemente nulla si muove sul fronte politico del nostro paese. Il telegiornale sciorina i nomi di sempre come un rosario ben collaudato. E non sembra che la nostra classe politica stia diventando “meticcia” come nel resto d’Europa. La realtà per fortuna è più complessa e anche l’Italia vive piccoli stravolgimenti che lentamente stanno cambiando il suo volto politico. Prima di raccontarli, bisogna però parlare dei problemi che frenano i cambiamenti.

Dopo il grande successo negli Stati Uniti di Barack Obama, figlio di un’antropologa del Kansas e di un economista del Kenya, molte cose sono cambiate anche in Europa. L’elezione di Varadkar non è una novità assoluta. Pensiamo al sindaco di Londra Sadiq Khan , musulmano figlio di un tranviere pachistano; o al giovane leader dei verdi olandesi Jesse Klaver, padre marocchino e madre di origini olandesi-indonesiane; e per rimanere nei Paesi Bassi, a Geert Wilders, leader di estrema destra e di madre indonesiana. La lista è lunga e include tanti altri nomi: da Rita Bosaho di Podemos in Spagna alla socialdemocratica Sevil Shhaideh, tatara e musulmana, che in Romania è stata a un passo dal diventare prima ministra .

Omosessuale, 38 anni, padre indiano. È Leo Varadkar, il prossimo primo ministro irlandese. Il 2 giugno Varadkar ha fatto vivere una giornata storica al suo paese diventando il leader del Fine gael, il partito conservatore attualmente al governo. E dopo aver sconfitto il collega Simon Coveney ha dichiarato: “ Il pregiudizio non ha presa in questo paese ”. Di fatto la sua elezione ha rotto due tabù. Prima di lui nessun appartenente al mondo lgbt, così come nessuno appartenente ad una minoranza, era arrivato tanto in alto nella politica irlandese. La notizia naturalmente ha fatto il giro del mondo e lo stesso Varadkar ha detto che una delle sue priorità sarà rendere il suo partito un luogo ancora più inclusivo.

È stata però Maria Elena Boschi la scintilla che l’ha spinta a iscriversi al partito: “L’ho vista a Varese e mi ha colpito. Mi ha spronato, era un modello di buona politica da seguire. Giovane, donna, non imitava gli uomini per farsi capire”. Per Imen la politica è diventata un impegno quotidiano quando ha cominciato a lavorare per la campagna elettorale del candidato sindaco di Milano Beppe Sala. “L’ho seguita fin dalle primarie. Lavoravo alla comunicazione, ai social, al sito, poi sono passata al comitato politico”.

Nel comune di Umberto Bossi Basta prendere Imen Boulahrajane, 22 anni, candidata al consiglio comunale di Cassano Magnago, e cioè il comune in provincia di Varese in cui è nato Umberto Bossi. Nata a Tradate da genitori marocchini, Boulahrajane ha cominciato a pensare “politicamente” fin da piccola, parlando di poligamia, islam, paesi arabi. La sua passione è nata con le primarie del Pd in cui si sono sfidati Matteo Renzi e Pierluigi Bersani. “Stimavo Bersani”, dice Imen, “ma quando ho visto un ragazzo giovane come Renzi in prima linea mi è venuta voglia di fare politica”.

Politici che rivendicavano spazi per i migranti, leggi più eque, sanatorie, lotte antirazziste. Da Mercedes Frias, afrodiscendente eletta alla camera dei deputati nel 2006, a Jean-Léonard Touadi, fino all’ex ministra dell’integrazione, oggi europarlamentare, Cécile Kyenge: tutto diventava in qualche modo simbolico. Mentre con i candidati alle amministrative dell’11 giugno l’immigrazione è solo un aspetto della loro identità. Sicuramente non marginale, ma non totalizzante.

L’indignazione per quell’episodio di razzismo (razzismo che già aveva colpito la vita di Dacia Valent, il fratello Giacomo infatti era stato ucciso , con 63 coltellate, da due compagni di scuola) la fece diventare una delle protagoniste più importanti della lotta antirazzista in Italia. Anche se poi la vita la portò a seguire altre strade, Valent con la sua elezione aprì un varco a chi con il proprio corpo “altro” si fece portatore della condizione di vivere tra due mondi.

Si era italiani, ma si era ancora prima migranti. Tutto è cominciato con Dacia Valent, di origine somala come il giovane Ismail. Valent, agente di polizia,diventò la prima europarlamentare afroitaliana nel 1989 dopo aver subìto un odioso attacco xenofobo a Palermo, mentre era in servizio.

Al linguaggio volgare e al riferimento sessista contro la presidente della camera Laura Boldrini, Ismail Ali Farah ha risposto con fermezza e ironia: “Ecco i miei primi supporter su Facebook! La fede è qualcosa di privato, intimo e personale. Sono nato cittadino italiano. La mia storia è una storia italiana. La mia società è questa ed è una società che è cambiata profondamente. Ne faccio parte da sempre ed è per questo che ho deciso di candidarmi, non per rappresentare un’etnia, una religione o una comunità”.

Da Palermo a Genova c’è chi ci crede e fa della sua diversità un motivo di fierezza. Una diversità che non vuole mettersi in un ghetto, che ha a cuore non solo i temi legati all’immigrazione, ma anche quelli legati alla sostenibilità, alla cultura, al turismo. La loro presenza però non è sempre accettata, e a volte si trova di fronte atteggiamenti xenofobi.

Ora si sta laureando in economia e amministrazione d’impresa, le sue battaglie sono soprattutto per le pari opportunità. “Sono sempre stata femminista”, dice con orgoglio. E aggiunge: “L’emancipazione femminile passa attraverso il lavoro”.

Per Cassano Magnago dice di volere “più dinamicità, i giovani poi sono un po’ ignorati. Non ci sono posti per studiare e gli eventi culturali sono pochi. Inoltre ci sono problemi di inquinamento perché siamo un comune di passaggio. Tanto traffico e poche piste ciclabili”.

Dopo l’ufficializzazione della sua candidatura ogni tanto qualcuno la ferma per strada, c’è sorpresa in giro “ma anche tanto rispetto, anche da parte degli avversari politici”.

A Genova con i movimenti

Anche Simohamed Kaabour a Genova sogna una città più dinamica. “La mia Genova somiglia alla Casablanca dove sono nato”, dice, “deve tornare a essere una città internazionale”. Simohamed, arrivato nella città ligure durante l’infanzia, nel centro storico ha scoperto tante tracce dell’influenza araba. Alcuni luoghi hanno nomi arabi, come vico della Casana, salita del Fondaco. “Genova era un crocevia. Quando si parla di medioevo abbiamo un’immagine negativa e stereotipata. Ma per certi versi era un’epoca con un respiro internazionale”.

Kaabour ama la storia e ama la sua città. Non è la sua prima volta in politica, si era già candidato a sindaco nel 2012 in una lista chiamata Fratelli e fratellastri: “Una lista che già nel nome voleva mettere in evidenza il diverso trattamento riservato alle persone, divise in cittadini di serie A e B”. Era una lista inclusiva e molto giovane. “Cinque anni fa la mia età fece scalpore. Ho subito dovuto affrontare un atteggiamento paternalistico di quell’Italia che pensa che i giovani (a prescindere dalle origini) non abbiano alcuna capacità. La società parla tanto di giovani, ma poi blocca l’innovazione”.

Ora Kaabour corre come consigliere comunale e sostiene Paolo Putti, che dopo essere uscito dal Movimento 5 stelle ha fondato la lista civica Chiamami Genova per riunire attivisti del movimento per l’acqua bene comune, militanti di sinistra, partecipati ai comitati di quartiere e altri usciti dal movimento di Beppe Grillo. È l’eterogeneità di questa lista ad aver attratto Kaabour. “Nella mia precedente esperienza politica cercavano di racchiudermi dentro pochi temi”, racconta, “e tutti mi chiedevano di parlare di terrorismo, moschee, quando invece noi avevamo una piattaforma che andava dalla viabilità alla cultura”. Ora Kaabour punta tutto su scuola e sociale. “I bambini sono un esempio da seguire”, dice ,“vorrei portare le classi dentro l’aula comunale, perché quel luogo gli appartiene. Sarebbe uno stimolo alla partecipazione”.