Il 27 agosto Jimmy “Barbecue” Chérizier, un ex agente di polizia che oggi guida la coalizione criminale più potente del paese, Viv Ansanm, ha annunciato che i suoi uomini avrebbero abbandonato le zone di Delmas 30, Solino, Christ Roi e Nazon, “in modo che i loro abitanti possano tornare a casa”. Da allora gli haitiani fanno un doloroso pellegrinaggio in una città distrutta e saccheggiata, tra auto incendiate, palazzi svuotati e abitazioni vandalizzate.

Le scuole, le chiese e i piccoli negozi sopravvissuti al terremoto del 2010 che uccise più di trecentomila persone ora sono solo ammassi di macerie, parte del paesaggio apocalittico creato dal ritiro delle forze che controllano quasi interamente la città.

“La mia casa era lassù, in alto. Vivevo lì”, racconta la donna, 73 anni, indicando un cumulo di macerie dove si trovava il suo appartamento di quattro stanze, in un edificio di cemento. “Non è rimasto più nulla”.

“Non so dove andare. Non so dove andare”. Nel quartiere di Delmas 30, nella capitale di Haiti Port-au-Prince, Rose Marie Michel cammina con passo frenetico al centro di una strada che un tempo era molto trafficata. Osserva la portata della devastazione, incredula: in pochi mesi la zona, occupata dalle bande criminali del paese, è stata ridotta in macerie.

Michel, che viveva nella zona dal 1974, è stata costretta a scappare insieme a centinaia di vicini, portando con sé poco più dei vestiti che indossava. Oggi è tornata e ha scoperto che anche le case dei suoi sei figli, poco lontane dalla sua, sono state distrutte. “Le hanno bruciate. Non abbiamo più nulla”, spiega con la voce spezzata e agitando le braccia nel caldo afoso. “Non ho più una vita”.

Il quartiere di Delmas 30, bersaglio di attacchi ripetuti dallo scorso novembre, era passato sotto il completo controllo delle bande a febbraio, quando gli esponenti di Viv Ansanm avevano ucciso i residenti e dato fuoco alle case.

La polizia di Haiti ha invitato i residenti a non tornare nei quartieri che sono ancora sotto il controllo delle stesse bande che avevano costretto la popolazione a fuggire. Ma molte persone nella capitale vorrebbero tornare. L’amministrazione Trump, intanto, sostiene che nel paese le condizioni siano migliorate e ha comunicato che a febbraio, quando scadrà lo status di protezione temporanea per i rifugiati haitiani, ne espellerà più di mezzo milione per rimandarli ad Haiti.

Nel frattempo le loro famiglie, gli amici e gli ex vicini di casa hanno davanti un’alternativa drammatica: restare nei campi sporchi e malsani o vivere nel terrore sotto il potere di criminali che uccidono, rapiscono, estorcono denaro e stuprano. Alcuni hanno scelto di tornare, sentendosi senza scampo nella lotta di potere tra Viv Ansnm e le forze del governo di transizione.

“Voglio disperatamente tornare a casa”, afferma un residente di Delmas 30 che ha accettato di dirci solo il suo nome, Sergio. “Ma dove dormirò? Davanti alla porta? All’aria aperta?”. Della sua casa non è rimasto nulla. Hanno portato via le sbarre di ferro battuto che proteggevano le finestre, le lastre di zinco che fornivano ombra e riparo e perfino le mura di cemento. “Hanno preso tutto quello che c’era nell’appartamento”, dice. “Poi gli hanno dato fuoco”.

È una distruzione inimmaginabile anche per chi ha vissuto traumi terribili. Sergio ricorda che la sua casa “era rimasta intatta” dopo il 12 gennaio 2010, quando il terremoto fece danni per miliardi di dollari. Invece le bande di Viv Ansanm non hanno risparmiato nulla. Nel quartiere restano in piedi solo le strutture esterne di alcune banche, chiese e scuole. Questi edifici vuoti sono il promemoria di una forza devastatrice più violenta del terremoto.

Sergio, padre di tre figli, si chiede se riuscirà a riavere la vita di prima. Mentre parla del disagio della convivenza forzata, la voce è carica di tristezza e rabbia. Diciannove mesi dopo che le bande di Viv Ansanm si sono messe insieme per far cadere il governo, i criminali mantengono un controllo sanguinario sulla popolazione. “Preferirei prendere un telone di cerata e rientrare nel mio appartamento. Il presidente ha detto a tutti di tornare a casa”, spiega Sergio.

Gli chiediamo a chi si riferisce quando parla del “presidente”. “A Jimmy Chérizier”, risponde. “È lui il presidente. È l’unico che conta. I suoi hanno chiesto la pace. Hanno chiesto a tutti di tornare a casa perché sanno che i governanti ufficiali che abbiamo ora sono solo degli impostori”, aggiunge riferendosi ai nove componenti del consiglio presidenziale di transizione. “L’unica cosa che gli interessa è arricchirsi”.