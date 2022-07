Creazione di un quartier generale per affrontare l’ondata di caldo con personale infermieristico professionale, aumento delle ambulanze in servizio, apertura di decine di centri di ristoro, convenzione con compagnie di taxi per il trasporto degli anziani in luoghi freschi, assunzione di lavoratori per fare visite domiciliari.

È il piano del governo francese per affrontare l’ondata di caldo nel luglio 2022? No, è quello del sindaco di Chicago alla fine del luglio 1995 per proteggere dal caldo i suoi cittadini più vulnerabili. Pochi giorni di caldo causarono solo due morti nella città statunitense. Ma due settimane prima l’aumento delle temperature – fino a 41 gradi durante il giorno – ne aveva uccise più di 700 in una settimana. Quell’ondata di caldo è stata una delle più mortali nella storia degli Stati Uniti.

A 26 anni di distanza, quali sono le indicazioni date dal governo francese per proteggersi dagli impatti delle temperature che hanno raggiunto livelli senza precedenti (40,5 gradi a Nantes e 41,7 a Biscarosse)? Osservare una “vigilanza assoluta”, “adottare i comportamenti giusti”, come restare al fresco, preoccuparsi per gli anziani e rivolgersi a un numero verde gratuito, attivo solo tra le 9 e le 19. Il municipio di Parigi ha anche messo a disposizione stanze rinfrescate e mobilitato dei medici per contattare le persone fragili.

Ma cosa succede a una persona che vive troppo isolata? O è troppo debole per adottare i “comportamenti giusti”? Le autorità pubbliche non dovrebbero essere responsabili di aiutare le persone povere e isolate, invece di chiedergli di adattarsi alla situazione e avere le reazioni adeguate? In Spagna, un uomo di 60 anni è morto mentre spazzava il marciapiede a una temperatura di 39 gradi. Secondo il ministero della salute spagnolo in cinque giorni di ondata di caldo, 360 persone hanno ceduto al caldo. In Portogallo sono state 569.

I quartieri abbandonati hanno avuto più morti

Tuttavia, ci sono lezioni da trarre dalla tragedia di Chicago del 1995, come dimostrato dal ricercatore statunitense Eric Klinenberg che ha studiato per diversi anni questo disastro. Il suo libro Heat wave summer 1995: social autopsy of a disaster si chiede come sia possibile che 739 persone siano morte per il caldo in una grande città del paese più ricco del mondo, tra il 14 luglio e il 20 luglio 1995.

È stata la conseguenza della segregazione e delle disuguaglianze, ma non solo, secondo il sociologo. Otto dei dieci quartieri con il più alto tasso di mortalità erano popolati quasi esclusivamente da afroamericani. Queste aree erano anche caratterizzate da una grave povertà e da un’alta concentrazione di criminalità. In questi quartieri vivevano molte persone che erano completamente isolate.