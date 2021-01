Come la maggior parte dei giornalisti, sono restio a far luce sulla magia del processo editoriale. Ma in più di vent’anni questa era la prima volta che la richiesta del direttore somigliava a un biglietto scritto da qualcuno prima di suicidarsi. “Spiegami una cosa, John: quale diavolo è il senso di tutto questo?”, diceva l’email (anche se era senz’altro più efficace prima che sostituissi pudicamente una parola con “diavolo”).

Curiosamente, la gente non fa altro che alludere più o meno alla stessa domanda, anche se pochi la formulano in termini così crudi o sono disposti a pagarmi perché cerchi di dare una risposta. E non lo dico certo per vantarmi: se foste nella mia situazione farebbero altrettanto con voi. Credono che io sappia qualcosa che nessun altro sa. Credono che io abbia trovato la risposta segreta a una domanda che, per paura o per imbarazzo, nessuno osa porre apertamente.

La mia situazione è questa: ho una malattia terminale che non mi consente di fare progetti realistici per più di un paio di mesi. Ho una voce che si è fermata quando la mia lingua è stata asportata, ho una dieta che dipende completamente dal frullatore e una quantità di dolore più che discreta quasi tutti i giorni. Per aggiungere la beffa al danno del cancro, non sento il bisogno e non riesco a trovare nessun conforto nella fede religiosa. Solo ogni tanto mi rifugio, legalmente o meno, in una dose minima di sostanze per sollevare il morale. Eppure la maggior parte delle volte, e nei limiti normali, sembro felice, perfino (considerata la mia disponibilità a scrivere articoli come questo) compiaciuto: qual è il trucco? È questo che vogliono sapere.

Certo, ho una bella casa, uno stipendio ragionevole assicurato da un lavoro comodo che mi consente di sfoggiare in pubblico una moglie e una famiglia amorevoli. Ho il sostegno di una cerchia di amici che assecondano i miei innumerevoli capricci. In questo senso immagino di avere tutto, o almeno quasi tutto quello che è possibile avere date le circostanze.

Eppure queste circostanze fanno una bella differenza: forse me la passo meglio di molti altri malati terminali senza lingua, ma non conosco una bilancia per pesare amici, famiglia e soldi contro la prospettiva di una vita lunga e sana. Se scambierei un figlio, un amico o la casa per una lingua nuova e delle analisi cliniche perfette? Non chiedetemelo neppure. E non solo perché non dovrò mai fare questa scelta.

Ma dal punto di vista di chi me lo chiede è un interrogativo giusto: quando ti resta così poco da vivere, per che cosa vale la pena di vivere?

La nostra mortalità

La risposta più facile è quella del poeta Philip Larkin, e cioè che non saremmo mai capaci di alzarci dal letto al mattino se avessimo una qualche percezione reale della nostra mortalità. E sembra una risposta avvalorata dalle statistiche. Benché la nostra veloce e invivibile vita moderna ci renda tutti depressi e ansiosi, l’anno scorso solo cinquemila persone sono state così disperatamente incapaci di misurarsi con tutto questo da uccidersi. Da un punto di vista statistico, il suicidio è sullo stesso piano di uno o due dei tumori meno comuni. Anche se non sappiamo per che cosa vale la pena di vivere, vogliamo tutti continuare a vivere. Ed è naturale che sia così: è per questo che siamo programmati. Una specie capace di prendere la vita o lasciarla non sarebbe certo arrivata fino a questo punto nella lotteria dell’evoluzione. Immagino che la morte sia un trauma indesiderato per la farfalla già vecchia dopo un giorno di vita così come lo è per l’inglese medio che ha raggiunto l’età in cui ci si deve aspettare la fine.

Prima che mi capitasse tutto questo a volte mi chiedevo come ci si deve sentire a 78, 82 o a 90 anni, quando ci si sveglia ogni mattina sapendo non tanto che oggi potrebbe essere il tuo ultimo giorno, quanto che ci sono comunque poche possibilità che la vita continui ancora a lungo.

Come fa il tour operator Saga, mi chiedevo, a vendere vacanze a tutti quei tipi anziani con i pantaloni con l’elastico e i sandali ai piedi? E i clienti cosa si aspettano di riportare dalla loro dolce crociera nel Mediterraneo? Ricordi? Sicuramente hanno già ricordi a sufficienza. Cosa puoi fartene dei ricordi quando hai soltanto qualche mese o qualche anno per goderteli? Come puoi rilassarti in crociera se ogni giorno ti svegli stupito di esserci ancora e angosciato all’idea che forse domani non ci sarai?

Una capacità di gioia limitata

Eppure eccomi qui: ufficialmente ho 47 anni, ma sono come un energico novantenne un po’ a corto di respiro e con buona parte delle sue facoltà, anche se non tutte. So che non ho molte possibilità di vedere più di un altro compleanno e malgrado tutto continuo a svegliarmi, come sempre, con lo stesso desiderio di cogliere l’attimo luminoso. Sono felice come sembro, è vero, ma è perché senza arrivare alla sociopatia o al fanatismo religioso avanzato siamo capaci di accogliere solo un certo quantitativo di felicità prima di esserne saturati. Abbiamo una capacità di gioia limitata, ma una capacità quasi infinitamente illimitata di… be’, non proprio infelicità, ma non-felicità.

Ed è per questo, immagino, che siamo spesso gratificati dalle varie forme di non-felicità personale – rabbia, delusione, invidia, odio, frustrazione, paura, alienazione – così come lo siamo dall’appagamento. Quest’articolo, per esempio, è una rarità nella stampa britannica, con il suo cinguettante positivismo e la sua imminente ingiunzione di vedere tutto rosa. A parte le storie di coraggio, impegno o fortuna individuale, gran parte degli articoli sono concepiti per indignare, sconvolgere, spaventare o comunque incoraggiare tutte le emozioni negative che sembriamo tanto apprezzare.

Ma la verità è che nel mondo sviluppato – per la maggior parte di noi e per la maggior parte del tempo – la vita è infinitamente migliore di quanto non lo sia mai stata per qualsiasi generazione precedente. Da adolescente, come milioni di altri ragazzi, ero affascinato dall’utopismo di Notizie da nessun luogo di William Morris e dalla descrizione di una società dove regnavano l’eguaglianza e la giustizia sociale e dove non c’erano più paura, rabbia, gelosia e tutto il resto.

Il bello non era semplicemente che in quel mondo impossibile tutti avevano da mangiare in abbondanza, un tetto sulla testa e un lavoro gratificante. Il bello era che non si svegliavano mai sentendosi irritati, non invidiavano mai a nessun altro la sua maggiore felicità, non soffrivano mai per le diseguaglianze – non della distribuzione economica ma del livello di serotonina e della soglia di dolore.

Certo, lo so che per me è facile dirlo. So che in Gran Bretagna esistono la vera povertà e il bisogno, so che la forbice dei redditi si sta allargando e che la distribuzione della ricchezza diventa ogni giorno meno equa. E sì, so anche che per il pensionato infreddolito e per la ragazza madre emarginata allo stremo delle forze non è di nessun conforto sapere che tre o quattro generazioni fa la loro vita sarebbe stata considerata normale e persino relativamente desiderabile dalle masse infreddolite ed emarginate. Ma resta il fatto che, per la prima volta nella storia della nostra specie, la grande maggioranza di noi che viviamo in Occidente ha da mangiare più che a sufficienza, un posto relativamente caldo dove vivere, la possibilità di andare in giro per il paese e persino per il mondo quando ne ha voglia, un’abbondanza di risorse con cui potersi divertire e distrarre.