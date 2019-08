Amico dove sei?

A Jennifer Mohr piace cantare sotto la doccia, ma non vuole che nessuno la senta. “Non canto bene”, mi confida Mohr, una ventenne che studia scienze dell’informazione all’università Temple di Filadelfia. “Non voglio mai cantare quando c’è qualcuno in casa con me”. E quindi, prima di entrare in doccia, controlla l’app di condivisione della localizzazione Find my friends sul suo telefono per vedere se per caso i suoi coinquilini sono in casa, o se invece è libera di cantare a squarciagola come meglio crede.

Si tratta effettivamente di un utilizzo di nicchia per l’app Find my friends. Ma negli ultimi anni condividere la propria posizione con gli amici sugli smartphone è diventata la norma per alcuni gruppi sociali.

Find my friends, un’app di Apple, funziona solo su iPhone, ma Google Maps, Snapchat e Messenger hanno tutti un sistema integrato di condivisione della posizione (Swarm, uno spin-off di Foursquare, permette agli utenti di “registrarsi” in alcuni luoghi, ma non diffonde la loro posizione quando si muovono).

Anche se ad alcuni la cosa può apparire inquietante o inutile, per altri la possibilità di tracciarsi costantemente a vicenda è una caratteristica ormai normale, e perfino benvenuta, delle loro relazioni più strette. È qualcosa che può cambiare le dinamiche di un’amicizia in meglio o in peggio, in maniera superficiale o profonda.

Alcune app oggi permettono alle persone di condividere temporaneamente la propria posizione: Messenger consente di stabilire il tempo di un’ora, mentre Google Maps permette di personalizzare la durata. Su Find my friends è possibile notificare agli amici il proprio arrivo o partenza in o da un certo luogo, ma solo se in precedenza è già stata condivisa la posizione con loro.

Le applicazioni pratiche sono ovvie, come può testimoniare chiunque, per esempio, abbia cercato di localizzare un amico in un affollato festival musicale. Kelsey Ko, un’insegnante di 22 anni di Teach for America a Baltimora, ha attivato Find my friends per il gruppo di donne con le quali era andata a Puerto Rico per le vacanze di primavera, durante il suo secondo anno di università, in modo che potessero ritrovarsi se si fossero separate. “È stato comodo avere questa risorsa supplementare”, mi ha detto.

Costante di vita

Più di due anni dopo continua a condividere la sua posizione con loro. Il che ci porta al genere più curioso di condivisione della posizione: quella sempre attiva, che finisce per diventare una costante del proprio ambiente. Inizialmente la posizione degli amici è solo un’altra informazione su di loro, un altro punto di contatto, o una scusa per parlarci. Si può vedere se per caso sono vicini , e magari avere la possibilità di un incontro fuori programma. Si tratta di una possibilità molto comune nei campus universitari, dove è probabile che le persone si trovino all’interno di un’area piccola e delimitata.

La posizione di un amico può anche essere un modo di scoprire cosa sta facendo senza bisogno di chiederglielo. Bryan Radcliff, un consulente finanziario di 29 anni che vive a Wilmington, Delaware, fa l’esempio di un viaggio di vari giorni nella natura fatto con un amico lo scorso anno. Gli amici rimasti a casa “trovavano bello sapere cosa stavamo facendo nel corso della vacanza. Li faceva sentire partecipi del nostro itinerario”, mi ha spiegato. Anche a casa i sistemi di rilevamento della posizione possono fornire notizie interessanti. “Abbiamo preso in giro un mio amico single che si era dimenticato di spegnerlo” quando ha trascorso la notte a casa di una persona, racconta Radcliff.

Il beneficio più comunemente citato dalle persone che ho intervistato è il senso di sicurezza che deriva dall’avere qualcuno sempre al corrente di dove ci si trova (in particolare se si pensa che il numero di famiglie mononucleari negli Stati Uniti è stabilmente cresciuto dal 1960, secondo l’Ufficio nazionale di statistica). Varie persone mi hanno detto che controllano regolarmente Find my friends o app simili dopo la fine di una festa o usciti da un bar, per assicurarsi che i loro amici siano arrivati a casa sani e salvi. Ko mi ha raccontato un incidente nel corso di una festa durante il suo primo anno di università: “C’era un tizio che si comportava in maniera davvero inquietante con me. Insisteva molto perché andassi a casa sua. Ho condiviso la mia posizione con i miei amici, e loro sono venuti a prendermi”.

Radcliff di recente è stato anche in grado di aiutare un amico in pericolo. Racconta che il suo amico stava per addormentarsi alla guida: aveva preso una pillola per il sonno e si era messo al volante senza essersi davvero svegliato, e aveva avuto un incidente. Radcliff è riuscito a vedere l’ultima localizzazione del suo amico sull’app, si è messo in strada e lo ha ritrovato. Nessuno si era fatto male, e l’amico è potuto tornare a casa in sicurezza.