Pepita scientifica La corsa verso Marte non è una novità. Fin dagli anni sessanta il pianeta più vicino a noi, vera e propria pepita scientifica, ha accolto decine di sonde automatiche (soprattutto statunitensi), sia in orbita sia sul suolo. Molte missioni, però, si sono rivelate fallimentari. “È l’unico pianeta in cui abbiamo la possibilità di rilevare forme di vita passate. Più accumuliamo conoscenza, più la situazione appare promettente. Abbiamo la sensazione che si stia avvicinando un momento decisivo, e vogliamo essere presenti”, spiega Michel Viso, esobiologo del Cnes, l’agenzia spaziale francese che per conto della Nasa ha progettato uno dei principali strumenti del rover Perserverance .

La missione più ambiziosa, la statunitense Mars 2020, partirà il 30 luglio e farà atterrare su Marte il rover Perseverance, un veicolo concepito per esplorarne la superficie. L’operazione segnerà l’avvio di un programma faraonico e su scala mai vista per il prelievo di campioni da riportare sulla Terra. Si tratta di una tappa fondamentale nella ricerca di vita lontano dal nostro pianeta. In programma c’era anche una quarta missione, la russo-europea ExoMars, con un robot per la perforazione del suolo marziano, ma è stata rinviata al 2022 a causa della pandemia di covid-19.

Quest’estate i terrestri hanno un nuovo, grande appuntamento con Marte: tre missioni esplorative partiranno verso il pianeta rosso, l’ultima frontiera per un’umanità che nutre la speranza, sempre più credibile, di trovare segni di una vita passata, e magari in futuro creare una colonia. Il ciclo della meccanica celeste offre una finestra ideale ogni 26 mesi, quando la distanza tra Marte e la Terra si accorcia. Questo rende il viaggio più facile, anche se restano da percorrere 55 milioni di chilometri in circa sei mesi.

Agli Stati Uniti, all’Europa, all’India, alla Cina e agli Emirati, nel 2024 si aggiungerà il Giappone, che invierà una sonda per esplorare Phobos, una delle lune di Marte. Come già accaduto con la nostra luna, tutti i paesi vogliono ottenere risultati nella corsa a Marte per affermarsi come potenze scientifiche e spaziali. Ma il vero “sogno”, più lontano, è quello di “contribuire all’avventura dell’esplorazione umana di Marte, l’ultima frontiera che potrebbe essere raggiunta tra venti, trenta o quarant’anni”, spiega Viso.

Per il momento l’obiettivo di una missione umana su Marte è considerato seriamente solo negli Stati Uniti, l’unico paese ad aver avviato una serie di studi approfonditi sulla fattibilità di una simile avventura. Ma in futuro potrebbero partecipare altri paesi. Gli Emirati, per esempio, stanno pensando alla costruzione di una “città delle scienze” che riprodurrebbe le condizioni ambientali di Marte in vista della fondazione di una colonia umana entro il 2117.

Un immenso deserto ghiacciato

Oggi Marte è solo un immenso deserto ghiacciato che ha lentamente perduto la sua densa atmosfera dopo un colossale cambiamento climatico, circa 3,5 miliardi di anni fa, e non è più protetto dalle radiazioni cosmiche. Questo significa che al momento non è “abitabile” e non può essere trasformato in una “Terra bis”.

Allo stato attuale, comunque, l’importante è stabilire se Marte sia stato abitato in passato, quando c’erano le condizioni per lo sviluppo della vita metabolica, per esempio quella dei microbi. “Quattro miliardi di anni fa le condizioni sulla superficie di Marte erano molto simili a quelle della Terra nel momento in cui è comparsa la vita”, con un’atmosfera densa e acqua allo stato liquido, sottolinea Jorge Vago, responsabile scientifico di ExoMars per l’agenzia spaziale europea (Esa).