Quando nel 2015 Pechino si aggiudicò le Olimpiadi invernali in corso in questi giorni, Eileen Gu, campionessa di sci acrobatico nata a San Francisco da madre cinese, aveva undici anni e da due si allenava con un obiettivo chiaro: partecipare ai giochi del 2022. Cresciuta in California mantenendo però un legame forte con il paese della madre e della nonna, dice di sentirsi “statunitense quando sono in America e cinese quando sono in Cina”. In linea con la sua doppia identità, nell’estate del 2019, dopo essere arrivata prima nella gara di coppa del mondo di freestyle a Seiser Alm, dove rappresentava gli Stati Uniti, ha annunciato che avrebbe partecipato a Pechino 2022 sotto la bandiera cinese.

Da allora Eileen Gu, che oltre a sciare fa la modella, suona il piano e a settembre andrà a studiare a Stanford, è diventata un idolo in Cina. Ancora di più dopo che l’8 febbraio ha vinto la prima delle tre medaglie d’oro che potrebbe procurare a un paese, la Cina, che negli sport invernali è ancora debole. Una fuoriclasse che, come scrive James Palmer su Foreign Policy, è “l’emblema di un mondo che sta sparendo: lo spazio condiviso dall’élite cinese e americana”. La madre, figlia di un funzionario del governo, dopo il perfezionamento post-laurea negli Stati Uniti ha lavorato in una banca d’investimento americana per poi darsi al venture capitalism negli Stati Uniti e in Cina. Gu ha potuto godere del potere dei soldi in entrambi i paesi, frequentando scuole private molto costose in America e corsi di matematica in Cina.

Stili di vita

“Una volta il privilegio di vivere tra San Francisco e Shanghai o tra New York e Pechino era comune tra certe categorie sociali in cui rientravano non solo i rampolli dei leader del Partito comunista (la figlia di Xi Jinping ha studiato a Harvard) ma anche quelli dell’alta borghesia pechinese, che si è arricchita grazie al boom del settore immobiliare e ha mandato i figli a studiare nei licei statunitensi. La cosiddetta élite sinoamericana rappresentava solo una piccola percentuale della popolazione cinese, ma una piccola percentuale di 1,3 miliardi di persone è comunque tanta gente. Uno stile di vita che si basava sulla possibilità di muoversi liberamente tra i due paesi, godendo delle libertà garantite dal primo e dei privilegi forniti dall’altro e della possibilità di trasferire anche somme di denaro, e che distingueva questa categoria privilegiata dagli immigrati più poveri”.