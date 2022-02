Strade deserte anche per via del freddo e del capodanno cinese, la Pechino che sabato 5 febbraio ha assistito alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi sembrava poco interessata: tutt’altro clima rispetto alle Olimpiadi del 2008, in ogni senso. All’epoca la Cina accoglieva il mondo: Beijing huanyin nin (Pechino ti dà il benvenuto) era la frase ricorrente. Al tempo stesso, voleva far sapere a tutti di essere tornata sulla scena globale dopo 150 anni di colonizzazione, oblio e marginalità trascorsi da “grande malato dell’Asia”. Si era prima rimessa in piedi con Mao Zedong e poi, in trent’anni di riforme e apertura, si era adeguata all’ordine mondiale disegnato da altri cominciando ad accumulare ricchezza. Era guardata con curiosità, speranza e quasi simpatia dal resto del mondo. Lo slogan di quelle Olimpiadi era “un mondo, un sogno”.

Oggi Pechino vuole invece sancire il suo ruolo di grande potenza ormai affermata e – nelle parole dei suoi leader – “responsabile”. Ma negli ultimi quattordici anni il mondo è cambiato: da un lato la Cina è diventata pervasiva nell’immaginario collettivo, se ne parla fin troppo; dall’altro sono cresciute le tensioni internazionali, c’è una pandemia e gli Stati Uniti chiamano all’appello gli alleati proprio in funzione anticinese. Alla luce di tutto ciò, lo slogan dei giochi invernali 2022 suona quindi come una specie d’invocazione ecumenica non si sa quanto plausibile: “Insieme per un futuro condiviso”.

In realtà, il concetto di futuro o destino condiviso è una vera e propria dottrina di stato. Evocato per la prima volta nel 2007 dal predecessore di Xi Jinping, Hu Jintao, viene continuamente ripetuto dall’attuale leader, che nel 2017 ha tenuto alla Nazioni Unite il discorso “Lavorare insieme per costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità”. Al di là della ridondanza e al netto dell’astrattezza, lo slogan significa multilateralismo (non più una sola nazione egemone) per affrontare i problemi economici, politici, di sicurezza, umanitari e sanitari a livello globale.