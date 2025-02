L’Indonesia, insomma, è riuscita a far leva sul fatto che è il quarto paese più popoloso del mondo e il quarto più grande mercato per i dispositivi mobili. Anche se in realtà la quota degli smartphone Apple nel paese è solo dell’1 per cento circa, scrive Nikkei Asia, “il potenziale di crescita è significativo, dato il rallentamento delle vendite globali e gli ostacoli nel mercato cinese alla luce delle tensioni con gli Stati Uniti”. Il rischio, per l’azienda statunitense, è lasciare campo libero alla concorrenza: la cinese Opodo, la coreana Samsung e la cinese Xiaomi – le tre marche più diffuse – hanno tutte aperto fabbriche in Indonesia, e la Huawei, che a marzo comincerà a distribuire nel paese i suoi smartphone, ha avviato una partnership con un produttore locale.

La Apple, che dopo una prima timida offerta (rispedita al mittente) d’investire cento milioni nella costruzione di un impianto per la produzione di accessori e componenti aveva rilanciato con una proposta da un miliardo per una fabbrica sull’isola di Batam – che dovrebbe avviare la produzione di AirTag –, starebbe valutando con i suoi fornitori la possibilità di creare un impianto di assemblaggio di iPhone. Tutto questo anche se nel paese manca una solida catena di approvvigionamento per il dispositivo.

Ne avevamo già scritto tempo fa: le autorità di Jakarta hanno bloccato la vendita dell’iPhone 16, uscito a settembre, perché la Apple non “aveva soddisfatto i requisiti richiesti”. Secondo il regolamento, stabilito per costringere le aziende straniere a investire nel paese trasferendo tecnologia e creando posti di lavoro di alto livello, gli smartphone venduti in Indonesia devono contenere almeno il 35 per cento di componenti prodotti localmente.

Questa vicenda è l’ennesimo esempio di come l’Indonesia usi l’accesso al suo mercato per cercare di ottenere migliori condizioni d’investimento. Come scrive James Guild, esperto di economia, commercio e sviluppo economico nel sudest asiatico, negli ultimi anni Jakarta “ha usato questo trucco ripetutamente, vietando TikTok, bloccando Netflix e rifiutando di esportare minerale di nichel fino a quando non ha ottenuto investimenti a condizioni considerate più vantaggiose per l’interesse nazionale. E ogni volta ha ottenuto più o meno quello che voleva. TikTok ha rilevato la piattaforma di e-commerce locale Tokopedia, senza la quale probabilmente GoTo, gigante tecnologico indonesiano, non sarebbe mai stato redditizio. Netflix ha cominciato a investire in e a proporre molti contenuti locali. E l’industrializzazione basata sulla grande disponibilità di nichel procede a pieno ritmo. È il riflesso”, continua Guild, “di un’economia politica internazionale in evoluzione, in cui le medie potenze con economie in rapida crescita come l’Indonesia sentono di avere più potere contrattuale di un tempo. Dieci anni fa sarebbe stato improbabile per Jakarta permettersi di essere così aggressiva con la Apple. Il mercato nazionale degli iPhone era più ristretto e un divieto del genere avrebbe comportato pressioni da parte di organismi preposti al libero scambio, come l’Organizzazione mondiale del commercio”.

Oggi, invece, non c’è più paura di incorrere in sanzioni adottando misure protezionistiche, e rispetto a dieci anni fa l’Indonesia ha un maggior potere d’acquisto e un’economia più grande.

L’Indonesia è una trend setter nel sudest asiatico di questo crescente nazionalismo economico, in cui attraverso un atteggiamento assertivo si sfrutta l’accesso ai propri mercati per far accelerare un certo tipo di industrializzazione. Un altro esempio di questa tendenza è la decisione di Jakarta di bloccare le esportazioni di minerale di nichel, metallo di cui possiede le più grandi riserve del pianeta e che è essenziale per produrre beni che vanno dagli utensili alle batterie, dai telefoni cellulari ai veicoli elettrici.