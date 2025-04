La città di Tokyo – governata dal 2016 da Yuriko Koike, la prima donna a ricoprire la carica – ha messo in campo varie strategie per provare a farlo e da questo mese ha introdotto la settimana lavorativa di quattro giorni per i dipendenti della municipalità, che impiega 160mila persone ed è il principale datore di lavoro del paese.

I numeri parlano chiaro: nel 2024 il numero delle nascite in Giappone ha toccato il livello più basso dal 1899, quando nel paese si è cominciato a tenerne nota. Se combinato al numero dei decessi, ci sono stati più di due morti per ogni nuovo nato. Un’emergenza da risolvere entro il 2030, avverte il governo, altrimenti sarà troppo tardi per invertire la rotta.

L’idea alla base della misura è che un miglior equilibrio tra lavoro e vita personale favorirà i matrimoni – nel 2024 per la prima volta in novant’anni sono rimasti sotto il mezzo milione – e quindi le nascite (in Giappone i figli nati fuori dal matrimonio sono pochissimi). Ma anche, stando alle parole della governatrice Koike, che “nessuno deve sacrificare la carriera per eventi legati alla vita privata come la nascita di un figlio”. Per questo, ha detto Koike, “continueremo a rivedere con flessibilità il modo di lavorare”. Finora il governo della capitale aveva osservato un regime che consentiva ai dipendenti di prendere un giorno libero extra ogni quattro settimane. Ora potranno aggiungere un giorno libero in più alla settimana, riducendo a quattro quelli di lavoro.

Il governo giapponese aveva abbracciato l’idea già nel 2021, offrendo consulenze gratuite e sovvenzioni per motivare i datori di lavoro ad aiutare gli impiegati e le impiegate a cercare una miglior equilibrio vita-lavoro. Dal 1 aprile di quest’anno, inoltre, sono entrati in vigore alcuni emendamenti che richiedono alle aziende di offrire ai dipendenti (donne e uomini) con figli piccoli opzioni di lavoro flessibile, come orari ridotti e lavoro da remoto, anche se finora solo l’8 per cento delle imprese ha accolto l’invito. Ma la novità introdotta per i dipendenti della municipalità di Tokyo è finora la misura più rivoluzionaria, considerato anche che è applicata in un paese dove la cultura del superlavoro è ben radicata, gli straordinari (non pagati) sono considerati la norma e incoraggiati, e dove esiste una parola per la morte da troppo lavoro (karoshi).